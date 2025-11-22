Восстановление Донбасса: благоустройство и культура Мариуполя
В морской столице Донецкой Народной Республики — Мариуполе — пострадали не только промышленные и жилые здания, но и объекты культуры, образования и отдыха. Сегодня уже невооруженным взглядом видно, что город возрожден. Жители и гости Мариуполя вновь гуляют по восстановленному Приморскому парку, наслаждаются видом на море с новой набережной, посещают музеи и библиотеки.В период с 2022 года в Донбассе и Новороссии построили и отремонтировали около 23 тысяч различных объектов, в том числе жилые дома и школы.В Донбассе и Новороссии с 2022 года построили свыше 6,4 тыс. км дорог.
Мариуполь. Огни ночного города.
Фото: Иванова Анна, 2025.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0