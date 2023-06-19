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ГК "СПИКОМ": Производитель специализированного промышленного оборудования™ ⇒ Производство

В Барнауле произведен и запущен в эксплуатацию труборез с ЧПУ для плазменной резки ULTRATUBE 530-12

Специалистами ГК «СПИКОМ» произведен, смонтирован и запущен в эксплуатацию труборезный станок с ЧПУ ULTRATUBE 530-12 на котельном заводе г. Барнаул.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/0tpbC65pcwY

Станок ULTRATUBE 530-12 позволяет производить фигурную и отрезную резку труб диаметром до 530мм, длиной до 12м.

— Отрезная резка со снятием фаски с торца трубы под разными углами.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале трубореза.

-Оснащен роликовыми опорами, которые регулируются по высоте под разные диаметры обрабатываемых труб, а также передвигаются по рельсовым направляющим по всей длине рамы трубореза.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла:

ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.
Источник: https://www.ультратерм.рф/

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