Отправлен первый поезд из Челябинска в Саудовскую Аравию

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В заголовке нет ошибки. Действительно, первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился со станции Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги. В 42 контейнерах на экспорт отправлены энергетическое оборудование и цветные металлы. Поезд движется по специализированной нитке графика, разработанной для грузовых перевозок по маршруту, с применением ускоренной доставки через территорию Казахстана, Туркмении и Ирана.

Это не первый опыт ЮУЖД, ранее по коридору Север — Юг был отправлен контейнерный поезд в Индию. Количество подобных рейсов будет расти, что не может не радовать, так как мы развиваем маршрут, защищённый от санкций западных стран.