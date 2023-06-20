Отправлен первый поезд из Челябинска в Саудовскую Аравию
В заголовке нет ошибки. Действительно, первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился со станции Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги. В 42 контейнерах на экспорт отправлены энергетическое оборудование и цветные металлы. Поезд движется по специализированной нитке графика, разработанной для грузовых перевозок по маршруту, с применением ускоренной доставки через территорию Казахстана, Туркмении и Ирана.
Это не первый опыт ЮУЖД, ранее по коридору Север — Юг был отправлен контейнерный поезд в Индию. Количество подобных рейсов будет расти, что не может не радовать, так как мы развиваем маршрут, защищённый от санкций западных стран.
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