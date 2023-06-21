Разработка «Росэлектроники» способна игнорировать РЭБ противника

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представляет на Международном военно-морском салоне в Кронштадте экспортную версию обновленного автоматизированного комплекса дальнего радиотехнического мониторинга.

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Он может обнаруживать источники радиоизлучения объектов неприятеля за пределами радиогоризонта, в том числе при работе средств радиоэлектронной борьбы противника.

Комплекс ЧВА-001-04РП-Э разработан инженерами НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»). Он может размещаться как стационарно, так и на подвижных носителях — кораблях, колесной и гусеничной технике — за счет низкой максимально потребляемой мощности, которая составляет не более 1000 Вт.

«Возможности комплекса позволяют обнаруживать и анализировать сигналы со сложной частотно-временной структурой, пеленговать источники радиоизлучения и заносить их на электронную карту. Применение современной компонентной базы и передовых решений в области обработки сигнала позволило увеличить дальность обнаружения источников радиоизлучения. А универсальная конструкция позволяет использовать комплекс на стационарных и мобильных носителях», — рассказал генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

Оборудование может работать в частотах от 300 МГц до 18 ГГц с полосой одновременного обзора в 500 МГц. Подвижная антенна позволяет вести наблюдение в секторе 360 градусов.