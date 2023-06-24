Открывшийся в подмосковных Бронницах автовокзал в 15 раз больше прежнего

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Старую автостанцию 1997 года постройки в городе снесли осенью прошлого года. Новый транспортно-пересадочный узел, превосходящий её по площади в 15 раз, введён в эксплуатацию 19 июня.

Площадь новой автостанции составляет 1,5 тыс. м².

В современном двухэтажном здании ТПУ удалось разместить всё, о чем просили жители и водители: зоны обслуживания и торговли, комфортный зал ожидания, комнату матери и ребенка, туалеты, камеру хранения. Здесь находится удобное табло с расписанием, по всей территории работает Wi-Fi. До конца месяца появятся аптека, продуктовый магазин и парикмахерская.

На улице расположен крытый перрон для ожидания автобусов площадью 200 м². На прилегающей территории проведено благоустройство.

Через ТПУ проходит 16 маршрутов «Мострансавто», ежедневно транспортом пользуются более 3 000 человек.

В Подмосковье сейчас также ведётся реконструкция автостанций в Лыткарино, Пушкино и Подольске. В проработке — модернизация автовокзалов в Чехове и Мытищах.

© zhukvesti.ru

© zhukvesti.ru

© zhukvesti.ru

© cdnn21.img.ria.ru