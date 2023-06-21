«Октава ДМ» запускает в продажу новый динамический микрофон МД-307

На выставке музыкального оборудования в рамках фестиваля «Дикая Мята» R&D-центр «Октава Дизайн и Маркетинг» представил новый продукт из линейки концертных микрофонов — премиальную динамическую модель МД-307. Серийное производство микрофона начнется в третьем квартале 2023 года. В ближайшее время будет открыт предзаказ на российскую новинку.

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Октава МД-307 — премиальный динамический микрофон с кардиоидной характеристикой направленности. С техническими характеристиками предсерийного образца МД-307 можно было познакомиться на выставочном стенде «Октавы ДМ». Интересно, что модель разработана не только для выступлений на сцене.

«Микрофон предназначен для записи и звукопередачи речи, вокала и музыкальных инструментов в студийных условиях, караоке и на концертных площадках любого уровня. Потенциально может быть востребован учреждениями культуры, на репетиционных базах и живых выступлениях, на презентациях и докладах», — сообщила генеральный директор R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

К особенностям микрофона Октава МД-307, которые пользователи выявили во время тестов, относятся универсальность в использовании и удобная посадка в руке. Вес составляет всего 210 граммов. При этом ударопрочный корпус микрофона сделан из алюминия.

«Рабочий диапазон частот микрофона МК-307 составляет от 50 до 18 000 Гц. Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц не менее 2 мВ/Па. Уровень предельного звукового давления 122 дБ. Звучание нашего нового микрофона отличается от более ранней модели МД-305 (снята с производства), он стал более ярким и сбалансированным», — рассказал ведущий инженер-испытатель R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Павел Бельков.

Дизайн микрофона МД-307 является логическим продолжением микрофонной линейки «Октава». Плавные и стремительные линии корпуса являются отсылкой к лучшим историческим моделям бренда. Микрофон снабжен ветрозащитным колпачком и упакован в фирменный чехол.

В ближайшие дни будет открыт предзаказ на новую модель. Также на фестивале «Дикая Мята» был анонсирован выпуск еще двух новейших разработок «Октавы ДМ» — радиосистемы с бодипаком и беспроводных Bluetooth-гарнитур.

Справка:

АО «ОКТАВА» — Российский лидер по производству электроакустических преобразователей.

АО «Октава» — единственный завод-производитель микрофонной техники под брендом «Октава».

Основанный в 1927 году тульский завод «Октава» производит и серийно выпускает средства связи, как для специального, так и для гражданского использования. Основные виды продукции гражданского назначения: микрофонная техника, телефонные и микрофонные капсюли, телефонно-микрофонные гарнитуры. Для предприятий ОПК «Октава» производит переговорные устройства и технику служебной громкоговорящей связи, проводные переговорные системы, аппаратуру оповещения, в том числе авиационные гарнитуры.