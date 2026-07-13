Российский производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) представил новый комплект микрофонов, предназначенный для озвучивания и записи ударной установки. Готовое решение объединяет ряд профессиональных микрофонов Октава, подобранных для работы со всеми основными элементами барабанной установки.

В состав комплекта входят один динамический микрофон D1 для бас-бочки, три динамических микрофона D2 для подзвучивания томов, динамический микрофон МД-307 для малого барабана, а также стереопара конденсаторных микрофонов МК-012-01 с кардиоиднымиузкомембранными капсюлями, предназначенная для работы в качестве оверхэдов. Драмсет поставляется в прочном алюминиевом кейсе и ориентирован как на студийную запись, так и на концертную деятельность.

Такое сочетание микрофонов позволяет получить сбалансированную и детализированную картину звучания всей ударной установки. D1 обеспечивает передачу глубоких низких частот и атаки большого барабана, D2 точно воспроизводят томы и перкуссию, МД-307 передает характер малого барабана, а МК-012-01 формируют естественную стереокартину с высокой детализацией тарелок и общего звучания установки.

генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что драмсет поставляется в алюминиевом кейсе, что делает его удобным для транспортировки и использования на концертных площадках, гастролях, фестивалях и в студиях звукозаписи.

«Мы стремимся создавать не отдельные продукты, а комплексные решения, которые помогают звукорежиссерам быстрее и эффективнее решать профессиональные задачи. „Драмсет Октава“ — это комплект, в котором каждый микрофон выполняет свою функцию, а вместе они позволяют получить полноценное звучание ударной установки без необходимости самостоятельно подбирать оборудование разных производителей. Все микрофоны комплекта разработаны и производятся в России, что гарантирует стабильность характеристик, сервисную поддержку и доступность продукции для наших клиентов», — отметила генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова.

Новый комплект предназначен для профессиональных студий звукозаписи, концертных площадок, прокатных компаний, музыкальных коллективов и образовательных учреждений. Использование готового набора позволяет сократить время подготовки к записи или выступлению и получить оптимальную конфигурацию микрофонов для большинства задач, связанных с озвучиванием ударных инструментов.