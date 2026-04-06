Блог компании Октава ДМ™ ⇒ Производство

Тульская Октава разработала профессиональную дискуссионную систему

Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) разработала дискуссионную систему OCS-80. Решение, предназначенное для оснащения залов официальных заседаний, судебных органов и переговорных пространств, сочетает в себе передовые аудиотехнологии и удобство управления.Это полностью российское производство. Система OCS-80 будет включена в реестр отечественной промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ, что делает её приоритетным выбором для государственных и корпоративных заказчиков в рамках политики импортозамещения. Разработка способна стать полноценной заменой иностранному оборудованию, включая системы известных брендов, таких как Bosch.

Главные преимущества устройства — мгновенный старт без необходимости установки дополнительного программного обеспечения на компьютер, а также интуитивно понятный веб-интерфейс, который обеспечивает полный контроль и управление системой в несколько кликов.

OCS-80 предлагает «горячую» замену оборудования, позволяя добавлять и менять пульты без остановки работы системы. Это удобно, когда в диалог нужно добавить новых участников.

Дискуссионная система OCS-80 имеет 9 встроенных режимов работы микрофонов, включая режим с активацией голосом (VOX), модерируемый режим, режим очереди (FIFO, LIFO), свободную дискуссию, а также функцию ограничения времени выступления и количества активных микрофонов. Система поддерживает подключение до 80 проводных пультов делегатов.

В основе устройства лежит премиальное качество звука Октавы. Система оснащена встроенным цифровым подавителем акустической обратной связи (DAFS) и обеспечивает двустороннюю аудиосвязь с пультами делегатов. Широкий частотный диапазон (20-20000 Гц) и высокое отношение сигнал/шум (более 96 дБА) гарантируют чистоту и разборчивость речи.

Для расширения функциональности новинка поддерживает автоматическое управление HD-камерами с наведением на спикера, а также возможность записи заседаний в формате MP3 на USB-накопитель для последующей архивации и аналитики.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что старт производства запланирован на четвертый квартал 2026 года, а предзаказы на новинку начнут приниматься уже с августа.

«OCS-80 — это надежная платформа для эффективной коммуникации, где звук работает на результат. Мы создали решение, которое объединяет простоту использования с профессиональными возможностями. Система позволяет обеспечить высокий уровень организации переговоров любого масштаба: от деловых встреч до федеральных конференций. Важно, что это полностью отечественная разработка», — сказала Любовь Стальнова.

Дискуссионная система — это готовое решение, которое задает новые стандарты надежности и качества звука для залов заседаний и переговорных пространств.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: oktavadm.ru

  • Нет аватара Exegen06.04.26 17:56:06

    Может-таки заменит систему Bosch в Кремле (если кто новости смотрит, то видел её).

    • Нет аватара тольятти197706.04.26 21:00:44

      то что здесь написали красиво не значит что она так работает. все что здесь пишут про автоваз не совсем правда. я к этому имею прямое отношение. с этим думаю так же.

      • Нет аватара DimaY06.04.26 21:47:17

        Мне не понятно, зачем Вы работаете на Автоваз? Ну есть же другие компании, там все идеально. Ну Мерседес например, Тоёта, Ламборджини. Но Вы работаете там, где все у Вас вызывает раздражение и Вы чешетесь в самом неприличном месте, я клавиатуру имею ввиду.

    • Нет аватара DimaY06.04.26 21:55:33

      Безусловно, Вы оплачивать будете? Менять работающую уже систему страна готова, Вам куда счет для оплаты отправить?

