Производитель электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологический партнер Госкорпорации Ростех) разработала дискуссионную систему OCS-80. Решение, предназначенное для оснащения залов официальных заседаний, судебных органов и переговорных пространств, сочетает в себе передовые аудиотехнологии и удобство управления.Это полностью российское производство. Система OCS-80 будет включена в реестр отечественной промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ, что делает её приоритетным выбором для государственных и корпоративных заказчиков в рамках политики импортозамещения. Разработка способна стать полноценной заменой иностранному оборудованию, включая системы известных брендов, таких как Bosch.

Главные преимущества устройства — мгновенный старт без необходимости установки дополнительного программного обеспечения на компьютер, а также интуитивно понятный веб-интерфейс, который обеспечивает полный контроль и управление системой в несколько кликов.

OCS-80 предлагает «горячую» замену оборудования, позволяя добавлять и менять пульты без остановки работы системы. Это удобно, когда в диалог нужно добавить новых участников.

Дискуссионная система OCS-80 имеет 9 встроенных режимов работы микрофонов, включая режим с активацией голосом (VOX), модерируемый режим, режим очереди (FIFO, LIFO), свободную дискуссию, а также функцию ограничения времени выступления и количества активных микрофонов. Система поддерживает подключение до 80 проводных пультов делегатов.

В основе устройства лежит премиальное качество звука Октавы. Система оснащена встроенным цифровым подавителем акустической обратной связи (DAFS) и обеспечивает двустороннюю аудиосвязь с пультами делегатов. Широкий частотный диапазон (20-20000 Гц) и высокое отношение сигнал/шум (более 96 дБА) гарантируют чистоту и разборчивость речи.

Для расширения функциональности новинка поддерживает автоматическое управление HD-камерами с наведением на спикера, а также возможность записи заседаний в формате MP3 на USB-накопитель для последующей архивации и аналитики.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова отметила, что старт производства запланирован на четвертый квартал 2026 года, а предзаказы на новинку начнут приниматься уже с августа.

«OCS-80 — это надежная платформа для эффективной коммуникации, где звук работает на результат. Мы создали решение, которое объединяет простоту использования с профессиональными возможностями. Система позволяет обеспечить высокий уровень организации переговоров любого масштаба: от деловых встреч до федеральных конференций. Важно, что это полностью отечественная разработка», — сказала Любовь Стальнова.

Дискуссионная система — это готовое решение, которое задает новые стандарты надежности и качества звука для залов заседаний и переговорных пространств.