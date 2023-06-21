Плавкран «Могучий» завершил операции по замене ворот двух шлюзов Жигулевского гидроузла
Плавкран «Могучий» Морспасслужбы завершил уникальные операции по замене ворот двух шлюзов Жигулевского гидроузла.
Экипаж самоходного плавучего крана «Могучий» Каспийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» завершил уникальные работы по замене двух двустворчатых ворот шлюзов Самарского района гидротехнических сооружений и судоходства (РГСиС) Жигулевского гидроузла. В течение месяца экипаж плавкрана осуществлял монтаж створок нижних двустворчатых ворот шлюзов № 21 и № 24 общим весом 586 тонн. Высота створок составляла более 14 и 17 метров соответственно.
Специалисты Морспасслужбы применили не имеющую аналогов в России технологию монтажа с возможностями самого мощного на Волге самоходного плавучего крана «Могучий» проекта J042A грузоподъёмностью 350 тонн. Технические характеристики СПК «Могучий» позволили в короткие сроки одновременно заменить сразу пару двустворчатых ворот. Ускорение работ значительно сократило график ремонта и реконструкции шлюзов Жигулевского гидроузла. После завершения монтажа новых ворот, по данным ФКУ «Ространсмодернизация», общая строительная готовность первого этапа реконструкции шлюзов достигла 80%. В рамках второго этапа будут проведены демонтаж и установка двухстворчатых ворот на шлюзах № 22 и № 23.
С прибытием в середине мая на шлюз СПК «Могучий» ремонт гидроузла также включил в себя демонтаж старых конструкций. Возможность плавкрана самостоятельно перемещаться по внутренним водным путям также помогла в осуществлении целого комплекса сложных операций по установке дополнительного навесного оборудования в районе шлюзов Самарского района гидротехнических сооружений и судоходства (РГСиС) Жигулевского гидроузла.
Завершение реконструкции гидроузла повысит уровень безопасности сооружения, а также позволит обеспечить бесперебойный пропуск пассажирского, технического и грузового флота на этом участке Волги.
Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Развитие морского и внутреннего водного транспорта».
- Обзор строительства Багаевского гидроузла
- Гидрографическое предприятие выполнило дноуглубительные работы на терминале «Утренний»
- Исследовательское судно для МО РФ «Евгений Горигледжан» выходит на испытания
22.06.2312:21:12
22.06.2315:48:27