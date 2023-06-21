Плавкран «Могучий» завершил операции по замене ворот двух шлюзов Жигулевского гидроузла

Плавкран «Могучий» Морспасслужбы завершил уникальные операции по замене ворот двух шлюзов Жигулевского гидроузла.

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Экипаж самоходного плавучего крана «Могучий» Каспийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» завершил уникальные работы по замене двух двустворчатых ворот шлюзов Самарского района гидротехнических сооружений и судоходства (РГСиС) Жигулевского гидроузла. В течение месяца экипаж плавкрана осуществлял монтаж створок нижних двустворчатых ворот шлюзов № 21 и № 24 общим весом 586 тонн. Высота створок составляла более 14 и 17 метров соответственно.

Специалисты Морспасслужбы применили не имеющую аналогов в России технологию монтажа с возможностями самого мощного на Волге самоходного плавучего крана «Могучий» проекта J042A грузоподъёмностью 350 тонн. Технические характеристики СПК «Могучий» позволили в короткие сроки одновременно заменить сразу пару двустворчатых ворот. Ускорение работ значительно сократило график ремонта и реконструкции шлюзов Жигулевского гидроузла. После завершения монтажа новых ворот, по данным ФКУ «Ространсмодернизация», общая строительная готовность первого этапа реконструкции шлюзов достигла 80%. В рамках второго этапа будут проведены демонтаж и установка двухстворчатых ворот на шлюзах № 22 и № 23.

С прибытием в середине мая на шлюз СПК «Могучий» ремонт гидроузла также включил в себя демонтаж старых конструкций. Возможность плавкрана самостоятельно перемещаться по внутренним водным путям также помогла в осуществлении целого комплекса сложных операций по установке дополнительного навесного оборудования в районе шлюзов Самарского района гидротехнических сооружений и судоходства (РГСиС) Жигулевского гидроузла.

Завершение реконструкции гидроузла повысит уровень безопасности сооружения, а также позволит обеспечить бесперебойный пропуск пассажирского, технического и грузового флота на этом участке Волги.

Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Развитие морского и внутреннего водного транспорта».

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru