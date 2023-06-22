В Реутове открылся филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ

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Сегодня в Реутове начал работу филиал консультативно-диагностического центра (КДЦ) МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

«Новый филиал рассчитан на пациентов восточной части Московской области и просто тех жителей Подмосковья, кому в Реутов добираться удобнее, чем до нашего головного КДЦ. Здесь ведут прием врачи-специалисты третьего уровня — кардиологи, неврологи, эндокринологи, гематологи, гастроэнтерологи, ревматологи и терапевты. На сегодняшний день работает одна смена, но с осени планируется прием врачей в две смены», — рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев.

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В дальнейшем в филиале КДЦ планируется расширить перечень профилей, по которым будут вестись приемы. В частности, КДЦ МОНИКИ в Реутове пополнят УЗИ-специалисты, офтальмологи, дерматовенерологи, пульмонологи, оториноларингологи. Также планируются открытие дневного стационара для пациентов и организация телемедицинских консультаций с главными внештатными специалистами Московской области и руководителями отделений МОНИКИ.

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Пройти лечение в консультативно-диагностическом центре МОНИКИ можно по направлению лечащего врача. Для жителей Московской области лечение бесплатное по полису ОМС.

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