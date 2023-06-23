ТМХ передал РЖД двухтысячный маневровый тепловоз

Брянский машиностроительный завод (БМЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передал ОАО «РЖД» юбилейный маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ с бортовым номером 2000. Вместе с четырьмя тепловозами этой же серии он пополнит парк Октябрьской железной дороги.

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В 2023 году российские железные дороги уже получили от Брянского машиностроительного завода более 70 маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ. Они активно используются для маневровой работы на железнодорожных станциях.

Эксплуатанты ТЭМ18ДМ высоко оценивают удобство в обслуживании и комфорт тепловоза, хорошую работоспособность машин. Просторная кабина машиниста ТЭМ18ДМ оборудована системой микроклимата, микропроцессорной системой управления и диагностики, современным пультом управления. Для минимизации расхода топлива тепловоз оснащен системой автоматического запуска-остановки двигателя, которая контролирует его работу. Унифицированные системы управления электропередачей и гребнесмазывания обеспечивают комфортные и надежные условия работы локомотивной бригады.

«Впервые я сел за пульт управления ТЭМ18ДМ около четырех лет назад, — рассказал Игорь Матыцин, машинист ОАО „РЖД“, принимавший юбилейный локомотив на заводе. — Это более совершенная и удобная машина по сравнению с предыдущими сериями. Поэтому, когда мне предложили поехать в Брянск на БМЗ за новыми локомотивами, я с удовольствием согласился. Я работаю на железной дороге с 2000 года и приятно, что именно мне предстоит привезти тепловоз ТЭМ18ДМ-2000 в депо приписки».

БМЗ выпускает тепловозы ТЭМ18ДМ с 2007 года. Тепловозы этой серии доказали свою надежность и экономическую эффективность. В 2019 году на заводе провели масштабную работу по модернизации локомотива и расширению его технических возможностей.

Бортовой номер 2000 означает, что уже две тысячи маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ изготовлены на БМЗ для работы на сетях РЖД. Для машин, предназначенных для работы в других организациях, используется другая нумерация, всего с 2007 года выпущено около 3 тысяч тепловозов этой серии.

Справка:

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем локомотивов, выпускающим электровозы и тепловозы различных классов, назначения и рода тока. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.