«Самотлорнефтегаз» повысил уровень рационального использования попутного нефтяного газа до 99%

«Самотлорнефтегаз», добывающий актив НК «Роснефть», в 2022 году довёл уровень полезного использования попутного нефтяного газа до исторического максимума ‑ 99%. Это один из лучших показателей в отрасли.

© www.rosneft.ru

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Компания системно реализует целевые программы, направленные на рациональное использование энергоресурсов, уделяя особое внимание вовлечению попутного нефтяного газа в производство тепло- и электроэнергии, а также в газохимию.

С 2009 года «Самотлорнефтегаз» перевыполняет целевой отраслевой показатель по 95-процентной утилизации ПНГ. В течение 13 лет предприятие стабильно удерживало уровень 98%. Высокий показатель достигнут «Самотлорнефтегазом» благодаря развитой газовой инфраструктуре. На месторождении сформирована сеть из 23 вакуумных компрессорных станций, пяти установок дополнительной сепарации, трех путевых сепараторов-осушителей. Протяженность газотранспортных сетей составляет 530 км.

Общий объём ПНГ, направленного за этот период на рациональное использование, составил более 60 млрд м3. «Самотлорнефтегаз» использует его по нескольким направлениям. Основная часть транспортируется для дальнейшей переработки на два газоперерабатывающих завода региона, где из него извлекается ценное для нефтехимической промышленности сырье — широкая фракция лёгких углеводородов. Другой компонент — сухой отбензиненный газ используется Нижневартовской ГРЭС — важнейшим производителем электроэнергии в Уральском федеральном округе.

Кроме того, ПНГ направляется региональным потребителям в качестве топлива для газовых котельных, а также используется для технологических нужд месторождения.

Справка:

АО «Самотлорнефтегаз» — одно из основных добывающих предприятий НК «Роснефть». Общая площадь лицензионных участков, расположенных в ХМАО-Югре, составляет более 3 тыс. км2.

Накопленная добыча предприятия превышает 2,9 млрд т нефти и 400 млрд м3 газа.