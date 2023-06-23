Корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре

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Четырехэтажный корпус на 100 мест возводился по высоким современным требованиям: здесь есть возможность размещения больных по боксам, что позволяет избежать пересечения потоков пациентов.В новом корпусе три инфекционных отделения, в том числе шесть реанимационных коек, боксы для пациентов с особо опасными инфекциями, маломобильных граждан, изоляционно-диагностические боксы.

В новом корпусе три инфекционных отделения, в том числе шесть реанимационных коек, боксы для пациентов с особо опасными инфекциями, маломобильных граждан, изоляционно-диагностические боксы.

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Строительство корпуса началось в мае 2021 года, его ввод планировался в сентябре 2023 года. Общая стоимость строительства составила 1 млрд 435 млн рублей.

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