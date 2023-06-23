«Накидка» от НИИ Стали пошла в серию

Специальный защитный материал «Накидка» производства АО «НИИ стали», обеспечивающий снижение заметности танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн, начал поступать в адрес заказчика для использования в условиях боевых действий.

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В частности, ряд предприятий отечественного машиностроения уже получил первые образцы «Накидки» от НИИ Стали для укомплектования этим средством защиты производимых танков.

Боевые действия показали, что бронетанковая техника выводится из строя не только противотанковыми средствами, но и в результате артиллерийских обстрелов или ракетных атак с больших дистанций. При этом обстрел ведется после обнаружения противником техники с помощью спутниковых или авиационных средств разведки. Очевидным противодействием этому является маскировка техники, и АО «НИИ стали» предлагает здесь целый комплекс средств снижения заметности.

Одним из основных элементов этого комплекса является специальный материал «Накидка». Она защищает в первую очередь от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, ее деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку. Сегодня «Накидка» становится обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники, направляемой в зоны ведения боевых действий.