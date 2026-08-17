Российский железнодорожный транспорт перешел к испытаниям нового уровня автономного управления: на Московском центральном кольце проверяют работу электропоезда без машиниста в кабине. Тестирование стало очередным этапом развития беспилотных технологий и позволяет оценить возможности автоматического управления поездом в условиях действующей пассажирской инфраструктуры.

Испытания проходят на «Ласточке », которая уже используется на МЦК для отработки беспилотного движения. В новой системе непосредственное управление поездом передается техническому комплексу, а специалист контролирует происходящее дистанционно из диспетчерского центра.

Переход к дистанционному управлению

Развитие автоматизации железнодорожного транспорта идет поэтапно. При третьем уровне машинист находится в кабине и контролирует работу поезда, тогда как четвертый уровень предусматривает выполнение основных операций без его непосредственного присутствия на борту.

Автоматика отвечает за движение, торможение и открытие/закрытие дверей на остановках. Машинист-оператор остается участником системы безопасности, наблюдает за работой нескольких поездов и может вмешаться, если возникает нештатная ситуация. По оценке разработчиков, один специалист сможет контролировать до четырех составов одновременно.

Такой принцип меняет саму организацию управления: человек не исчезает из системы полностью, но его работа переносится с непосредственного ведения поезда на дистанционный контроль.

Проверка реакции в реальных условиях

Во время испытаний специалисты оценивают способность автоматизированной системы распознавать происходящее на пути следования и своевременно реагировать на изменения обстановки.

Одно из заданий связано с обнаружением знаков и препятствий. Автопилот и машинисты выполняют сопоставимые задачи, после чего специалисты сравнивают результаты. В предварительных проверках автоматизированная система показала более высокую скорость реакции при выполнении подобных операций.

Для дальнейшего развития технологии важна не только скорость отдельных действий. Необходимо убедиться, что комплекс стабильно работает в разных сценариях и сохраняет возможность своевременно передать управление специалисту при необходимости.

Следующий шаг после действующей беспилотной «Ласточки»

Новая технология развивается на базе уже полученного практического опыта. Первая беспилотная «Ласточка» успешно перевозит пассажиров на МЦК с августа 2024 года, но при действующем третьем уровне машинист продолжает находиться в кабине.

Теперь специалисты проверяют модель, при которой этот этап управления становится дистанционным. Разница заключается не только в отсутствии человека в кабине: меняется распределение функций между автоматикой и оператором, который получает возможность контролировать несколько поездов из одного центра.

Именно поэтому нынешние испытания имеют значение как продолжение уже работающей технологии, а не как отдельный эксперимент вне действующей системы.

Возможность масштабирования беспилотной технологии

Инновация не обязательно ограничится одной моделью электропоезда. По информации специалистов, оборудование может применяться и на других поездах, которые подходят для эксплуатации с беспилотными системами.

Потенциальные направления использования включают:

✅ Пассажирские электропоезда.

✅ Другие составы, подготовленные для автоматизированного управления.

✅ Новые проекты железнодорожного транспорта с автономными функциями.

Однако перенос технологии на другую модель потребует отдельной проверки. Необходимо подтвердить совместимость оборудования, корректную работу автоматических систем и возможность безопасного вмешательства оператора.

Что четвертый уровень автоматизации дает отрасли

Для железнодорожного транспорта переход к четвертому уровню автоматизации означает расширение практики цифрового управления. Если раньше основное внимание уделялось автоматизации отдельных операций при обязательном присутствии машиниста в кабине, то теперь проверяется более комплексная модель.

Полученный в Москве опыт может использоваться при последующих проектах автоматизированного движения. Одновременно испытания позволяют оценить, какие функции можно надежно передать техническим системам без снижения требований к безопасности.

Для пассажиров непосредственные изменения пока минимальны: технология находится на стадии испытаний и не означает перевода действующей линии на полностью беспилотный режим. Однако направление развития уже определилось — железнодорожный транспорт постепенно переходит к более высокой степени автоматизации.

При дальнейшем распространении этой технологии поезда «Ласточка» станут базовой платформой для развития автономного управления на пассажирском железнодорожном транспорте РФ.

Как вы считаете, готовы ли пассажиры к регулярным поездкам на беспилотных поездах «Ласточка»?