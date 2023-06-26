АТБ Электроника приступила к выпуску промышленной партии мини-компьютеров АТБ-АТОМ-1.3
АТБ Электроника приступила к выпуску промышленной партии мини-компьютеров АТБ-АТОМ-1.
Видеорепортаж с производства партии
Видеорепортаж с производства партии «Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов. © avatars.dzeninfra.ru
Видеорепортаж с производства партии «Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов. © avatars.dzeninfra.ru
- Объем партии: 1950 штук.
- Продолжительность монтажа: июнь 2023.
- Корпусирование: начало июля 2023.
- Назначение: обеспечение текущего спроса по данному оборудованию.
- Масштабируемость партии: до 5 тыс. штук в периоде 4—5 месяцев.
- Потенциал выпуска: до 1 млн штук в год.
«Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов. Это и создание проекта изделия, производство нескольких вариантов опытных образцов, тестирование внутри компании, тестирование у партнеров, исправление выявленных недостатков. Сейчас мы сделали промышленную партию, которая может масштабироваться на наших производственных мощностях», — отметил основатель компании Роман Дементьев.
АТБ-АТОМ-1 — это аппаратная платформа, представляющая собой мини-компьютер в корпусном настольном исполнении. Несмотря на компактные размеры (150×150×30 мм), мини-компьютер АТБ-ATOM-1 содержит инструменты, позволяющие решать весьма серьезные задачи. В их числе технология виртуализации Intel (VT-x), встроенная видеосистема с расширенным преобразованием медиаданных и поддержкой технологии Intel Quick Sync Video, твердотельный жесткий диск, высокоскоростная оперативная память, а также пассивное охлаждение, обеспечивающее длительный срок эксплуатации без обслуживания, низкое энергопотребление и расширенный диапазон рабочих температур.
АТБ-ATOM-1 — основа для создания разнообразных вариантов вычислительных платформ для коммерческого и промышленного применения. Сейчас изделие проходит процедуру повторного внесения в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, в соответствии с изменениями от 20.04.2023.
Видеорепортаж с производства партии «Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов.-2 © avatars.dzeninfra.ru
Видеорепортаж с производства партии «Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов.-2 © avatars.dzeninfra.ru
АТБ-АТОМ-1.3 был протестирован и подтвердил совместимость с тремя основными российскими операционными системами: Astra Linux, РЕД ОС и ALT Linux. Соответствие подтверждено сертификатами вендоров программного обеспечения.
Аппаратная платформа Мини-компьютер АТБ-АТОМ-1.3 в каталоге продукции Государственной информационной системы Минпромторга России — https://gisp.gov.ru/goods/#/product/3839182
Видеорепортаж с производства партии «Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов.-3 © avatars.dzeninfra.ru
Видеорепортаж с производства партии «Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов.-3 © avatars.dzeninfra.ru
Применение аппаратных платформ АТБ-АТОМ-1:
- в сетевом оборудовании и в системах защиты информации — в роли маршрутизатора или шлюза с использованием средств криптозащиты,
- в промышленности (АСУТП) — в роли узла сбора данных и управления по каналам Ethernet, вычислительного узла или консоли доступа,
- в системах контроля доступа — в роли центрального узла сбора информации по каналам Ethernet, вычислительного узла или консоли доступа,
- в системах видеонаблюдения — в роли центрального узла сбора информации от видеокамер по каналам Ethernet, вычислительного узла,
- в банкоматах, платежных автоматах, постаматах — как шлюз или модем с использованием средств криптозащиты, благодаря платам расширения (модем GSM) может быть организовано беспроводное соединение,
- у небольших провайдеров — в роли фильтра контента и запрещенных ресурсов Internet,
- в быту — в роли цифровой видеоприставки (Internet) или компактного персонального компьютера с креплением за монитор.
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