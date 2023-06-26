АТБ Электроника приступила к выпуску промышленной партии мини-компьютеров АТБ-АТОМ-1.3

АТБ Электроника приступила к выпуску промышленной партии мини-компьютеров АТБ-АТОМ-1.

Видеорепортаж с производства партии

Видеорепортаж с производства партии «Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов. © avatars.dzeninfra.ru

Объем партии: 1950 штук.

Продолжительность монтажа: июнь 2023.

Корпусирование: начало июля 2023.

Назначение: обеспечение текущего спроса по данному оборудованию.

Масштабируемость партии: до 5 тыс. штук в периоде 4—5 месяцев.

Потенциал выпуска: до 1 млн штук в год.



«Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов. Это и создание проекта изделия, производство нескольких вариантов опытных образцов, тестирование внутри компании, тестирование у партнеров, исправление выявленных недостатков. Сейчас мы сделали промышленную партию, которая может масштабироваться на наших производственных мощностях», — отметил основатель компании Роман Дементьев.

АТБ-АТОМ-1 — это аппаратная платформа, представляющая собой мини-компьютер в корпусном настольном исполнении. Несмотря на компактные размеры (150×150×30 мм), мини-компьютер АТБ-ATOM-1 содержит инструменты, позволяющие решать весьма серьезные задачи. В их числе технология виртуализации Intel (VT-x), встроенная видеосистема с расширенным преобразованием медиаданных и поддержкой технологии Intel Quick Sync Video, твердотельный жесткий диск, высокоскоростная оперативная память, а также пассивное охлаждение, обеспечивающее длительный срок эксплуатации без обслуживания, низкое энергопотребление и расширенный диапазон рабочих температур.

АТБ-ATOM-1 — основа для создания разнообразных вариантов вычислительных платформ для коммерческого и промышленного применения. Сейчас изделие проходит процедуру повторного внесения в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, в соответствии с изменениями от 20.04.2023.

Видеорепортаж с производства партии «Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов.-2 © avatars.dzeninfra.ru

АТБ-АТОМ-1.3 был протестирован и подтвердил совместимость с тремя основными российскими операционными системами: Astra Linux, РЕД ОС и ALT Linux. Соответствие подтверждено сертификатами вендоров программного обеспечения.

Аппаратная платформа Мини-компьютер АТБ-АТОМ-1.3 в каталоге продукции Государственной информационной системы Минпромторга России — https://gisp.gov.ru/goods/#/product/3839182

Видеорепортаж с производства партии «Путь от разработки изделия до производства промышленной партии обычно занимает несколько лет, за это время компания проходит множество этапов.-3 © avatars.dzeninfra.ru

Применение аппаратных платформ АТБ-АТОМ-1: