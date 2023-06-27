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Владивосток — это центр Дальневосточного федерального округа, конечный пункт Транссибирской магистрали и важный порт на побережье Тихого океана. Город занимает полуостров Муравьёва-Амурского и омывается заливами Японского моря. До Москвы отсюда 6400 км по прямой, разница во времени — 7 часов.

Город большой, почти 600 тысяч жителей — занимает второе место по численности населения на Дальнем Востоке (после Хабаровска) и 26 место по России. Владивосток основали как военный пост, который стал стратегически важной точкой для контроля региона. Даже название пошло от фразы «владеть Востоком» — пост был опорным пунктом русского флота на Дальнем Востоке.

В 2012 году перед саммитом АТЭС во Владивостоке появилось много новых зданий и три моста, а остров Русский превратился в студенческий городок. Один из новых вантовых мостов занимает второе место в мире по высоте пилона и первое — по длине пролета. В 2018 году Владивосток стал центром Дальневосточного федерального округа — а это около 40% площади всей России.

1. Владивосток основали в 1860 году как военный пост. В то время России был необходим опорный пункт на Дальнем Востоке — порт с удобной и защищённой гаванью рядом с торговыми путями. Территория на полуострове между Амурским и Уссурийским заливами идеально подходила для этой цели.

В 1871 году во Владивосток перевели морские ведомства из Николаевска-на-Амуре — главную морскую базу Сибирской флотилии, ставку военного губернатора. С 1879 года порт официально считается не только коммерческим, но и военным. В то время было обострение отношений с Китаем и постоянные угрозы нападения британского флота, поэтому Владивосток развивался как военно-морская база.

В 1880 году военный пост официально получил статус города. А когда закончили строить Уссурийскую ветку Транссибирской магистрали и Китайско-Восточную железную дорогу, Владивосток начал резко расти. В 1897 году в городе проживало почти 30 тысяч жителей, а через 10 лет население города утроилось.

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2. После 1917 года Владивосток не сразу перешёл под управление новой власти. Когда на Дальнем Востоке попытались провозгласить советскую власть, последовала атака японских войск. Чтобы не вступать в открытое столкновение с Японией, решено было временно создать буферное государство — Дальневосточную республику. Официально в состав РСФСР регион вошёл в 1922 году. До этого здесь побывали чехословацкие, японские, американские, итальянские и канадские войска. Город напрямую не участвовал в Первой и Второй Мировых войнах, но через него союзники доставляли грузы, которые шли на фронт по Транссибирской магистрали.

В 1951 года Владивосток закрыли для посещения иностранцами. И только в 1992 году Ельцин подписал указ об открытии города. После распада СССР заказы на государственных оборонных предприятиях сократились, но работали рыболовецкие предприятия, которые импортировали продукцию в Японию.

Сейчас Владивосток оправился от кризиса — в городе появляются новые дома, мосты, музеи, театры. Население выросло почти до 600 тысяч человек — это всего на 40 тысяч меньше, чем в 1992 году.

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3. Центр Владивостока — площадь Борцов Революции. Ещё это место называют площадь Борцов за власть Советов — по названию памятника в центре.

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4. Считается, что климат во Владивостоке мягче, чем в других городах Дальнего Востока. Зимой здесь температура держится в районе -15 градусов, тридцатиградусные морозы — редкость. Летом в дневное время в среднем +20…+25 градусов. Календарное лето делится на два периода — первая половина прохладная и пасмурная, с дождями и туманами. А вторая — тёплая с юго-восточными ветрами. Летом здесь бывают тайфуны с ливнёвыми дождями и ветром до 35 м/с.

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5. Пешеходная улица Адмирала Фокина — владивостокский Арбат.

Здесь можно полюбоваться ухоженными зданиями, построенными на рубеже XIX и XX веков, выпить кофе и пройтись по магазинам. Изначально улицу назвали Пекинской — в честь Пекинского договора 1860 года, по которому в состав России вошли спорные с Китаем территории Приморья и Приамурья. Своё нынешнее название она получила в 1964 году.

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6. Во Владивостоке ежегодно проводится крупное международное мероприятие — Восточный экономический форум.

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7. Золотой мост — один из трёх мостовых переходов, построенных в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Двумя другими стали мост на остров Русский, перекинутый через пролив Босфор Восточный, и низководный мост через Амурский залив.

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8. Идея строительства моста через бухту Золотой Рог возникла ещё в конце XIX века, но её воплощению сначала мешали войны, а затем — перестройка. При Хрущёве, который мечтал сделать Владивосток русским Сан-Франциско, мост даже был внесён в Генплан, но в итоге его строительство началось только в XXI веке.

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9. Постановление о возведении этого объекта было принято в конце 2005 года, в 2008-м начались строительные работы, а 11 августа 2012 года состоялось торжественное открытие.

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10. Золотой мост, успевший стать одним из символов города, входит в пятёрку самых больших вантовых мостов в мире. Его длина составляет почти 1400 метров, ширина — 30 метров, а V-образные пилоны по высоте сравнимы с 70-этажными зданиями.

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11. При строительстве моста были учтены сложные климатические и сейсмические условия, поэтому он способен выдержать порывы ветра до 47 метров в секунду и землетрясения до 8 баллов.

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12. Порт Владивосток — единственный полностью универсальный порт на российском Дальнем Востоке — здесь можно переваливать все виды грузов — генеральные, навалочные, контейнерные, нефтепродукты, автомобили, тяжелую технику, негабаритные и крупнотоннажные грузы. Порт Владивостока сокращённо называют ВМТП — Владивостокский морской торговый порт. Это один из основных транспортных узлов Дальнего Востока России, ключевое звено в международных и внутрироссийских перевозках в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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13. Контейнерный терминал FESCO.

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14. Судно заходит в бухту Золотой Рог. За год через порт проходят около 2000 судов.

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15. Центр судоремонта «Дальзавод» занимается ремонтом надводных кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота России.

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16. Танкер Роснефти «Катерина Великая». Это головное судно из серии, предназначенной для Роснефтефлота. Всего в серии 4 судна — «Катерина Великая», «Владимир Мономах», «Александр Невский» и «Святая Мария». Считается, что это первое судно в России и мире такого ледового класса — оно предназначено для перевозки грузов с морских буровых установок и платформ и может само выполнять ледокольные работы в арктических морях при толщине льда до 2 м.

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17. Бухта Золотой Рог. Бухта названа в честь узкого изогнутого залива в центре Стамбула.

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19. В 2022 году во Владивостоке подняли флаг на головном железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев». Паром построили на Амурском судостроительном заводе. Всего таких паромов два, оба предназначены для линии «Ванино-Холмск», которая соединяет остров Сахалин с материком.

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20. Расстояние от Владивостока до границы с Китаем — около 50 километров, с КНДР — чуть больше 100. Чтобы добраться до берегов Японии, нужно преодолеть по морю 650 километров — по российским меркам, это совсем близко.

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21. Улица Светланская — первая и главная улица Владивостока. До 1873 года улица называлась Американская, в честь парохода-корвета «Америка», на котором сюда прибыл в 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв-Амурский. Именно он воскликнул «Великолепный порт! Отсюда и владеть Востоком» — что и дало название посту и городу. Переименовали улицу тоже в честь корабля — фрегата «Светлана», на борту которого находился Великий князь Алексей Александрович. С 1924 года улицу называли Ленинской, но в 1992 году прежнее название вернулось.

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22. Панорама Владивостока.

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23. Русский мост — самый длинный вантовый мост в мире. Он соединяет полуостров Назимова с островом Русский. Общая протяжённость конструкции вместе с эстакадами составляет 3100 метров. Также уникальное сооружение является рекордсменом по высоте пилонов (324 метра) и длине пролёта среди вантовых мостов (1104 метра).

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24. О сооружении моста через пролив Босфор Восточный начали говорить ещё в первой половине XX века, однако подготовленные сначала в 1939-м, а потом в 1960 году проекты так и не были реализованы. К строительству моста приступили в 2008 году, а в 2012-м состоялось официальное открытие, его приурочили ко Дню города.

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25. Высота пилона 324 м — это как 90-этажный дом. По высоте конструкция сопоставима с высотками в Москве-Сити.

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26. В списке самых высоких мостов мира Русский мост занимает второе место, уступая лишь виадуку Мийо во Франции.

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27. Мост Русский изображён на купюре номиналом 2000 рублей.

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28. Самая длинная ванта на Русском мосте — 579 метров, самая короткая — 135 метров.

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29. Пешком по мосту пройти невозможно, он используется только для автомобильного движения.

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30. Ванты окрашены в цвета российского флага.

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31. Высота дорожного полотна над уровнем воды — 70 метров. Это обеспечивает проход через пролив Босфор Восточный морских судов любого класса, включая многопалубные круизные лайнеры.

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32. ДВФУ — Дальневосточный федеральный университет. По 200 образовательным программам здесь обучаются 23 тысячи студентов.

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33. Университет образовался в 2011 году, когда объединили 4 ВУЗа Владивостока и Уссурийска. В 2013 году университет переехал с материка на остров Русский. К саммиту АТЭС здесь построили единый кампус ДВФУ.

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34. На острове Русский образовался целый студенческий городок с кампусом, спортивными площадками, стадионом и большой университетской набережной, на которой есть озеро и искусственные водопады.

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35. За Русским есть ещё несколько островов. Два из них жилые — острова Попова и Рейнеке. Мостов к ним нет, но можно добраться на пароме или катере.

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36.

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37. Современную городскую застройку Владивостока часто называют хаотичной — здесь есть и псевдоисторические стили вроде красной готики, и новое коммерческое барокко. В первое десятилетие после образования Владивостока застраивалась только северная часть бухты Золотой Рог от подножия сопки Тигровой до оврага.

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38. Телебашня Владивостока на сопке Орлиное гнездо.

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39. Маяк Токаревского — один из самых узнаваемых символов Владивостока. Маяк установлен на оконечности кошки Токаревского — каменистой косы, которая скрывается под водой при сильных штормах и приливах. Косу несколько раз пытались «нарастить», насыпать что-то вроде дамбы. Но море всё возвращает в исходное состояние.

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40.

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41. Транспортные суда на рейде.

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42. Многие суда доставляют во владивосток автомобили. В порту для работы с ними предусмотрен специализированный автомобильный терминал, есть открытые площадки и две многоуровневые стоянки для хранения автомобилей. Одновременно здесь может находиться более 4000 машин.

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43. Паромы с иномарками в основном идут из Японии, Южной Кореи и Китая.

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44. Авторынок «Зелёный угол» во Владивостоке работает уже 30 лет. Сразу после того, как порт открылся для международных грузов, в городе появилось много праворульных японских иномарок. А через год начал работать «Зелёный угол» — рынок, который иногда называют символом праворульного движения.

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45. Низководный мост через Амурский залив, который соединяет два полуострова — де-Фриз и Муравьёва-Амурского. Это третий мост, который построили в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Протяжённость моста более 4 км.

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46. Патрульно-постовые суда береговой охраны.

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48. Владивосток от Москвы отделяют не только 7 суток езды на поезде, но и 7 часовых поясов. Когда в столице наступает полдень, жители Приморья уже возвращаются с работы домой.

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