Уралвагонзавод досрочно поставил Минобороны партию транспортеров ДТ 10ПМ

Машиностроительная компания «Витязь» концерна «Уралвагонзавод» досрочно выполнила контракт с Министерством обороны России, заключенный в рамках государственного оборонного заказа.

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На днях заводчане отгрузили военному ведомству последнюю из заказанных машин — двухзвенный гусеничный транспортер ДТ 10ПМ.

Транспортное средство сочетает такие качества, как высокая проходимость и маневренность, скорость передвижения и запас хода, грузоподъемность и плавучесть, а также возможность преодоления препятствий и водных преград с полной нагрузкой.