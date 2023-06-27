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Армия и Флот

Уралвагонзавод досрочно поставил Минобороны партию транспортеров ДТ 10ПМ

Машиностроительная компания «Витязь» концерна «Уралвагонзавод» досрочно выполнила контракт с Министерством обороны России, заключенный в рамках государственного оборонного заказа.

 © rostec.ru

На днях заводчане отгрузили военному ведомству последнюю из заказанных машин — двухзвенный гусеничный транспортер ДТ 10ПМ.

Транспортное средство сочетает такие качества, как высокая проходимость и маневренность, скорость передвижения и запас хода, грузоподъемность и плавучесть, а также возможность преодоления препятствий и водных преград с полной нагрузкой.

Конструкция машины обеспечивает высокую проходимость в любое время года по труднодоступной местности в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети будь то болота, снежная целина, грунтовые дороги в период распутицы и т. п. Транспортер способен эффективно работать при температуре окружающего воздуха от -45 до +40 °С; а также преодолевать водные преграды без специальной подготовки.
Источник: https://rostec.ru/news/uralvagonzav...rony-partiyu-transporterov-dt-10pm/

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