В Зиме (Иркутская область) открылась новая школа

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В Зиме сдали школу, построенную по народной программе партии «Единая Россия». Торжественное открытие объекта было приурочено к Дню города. Новое здание школы № 10 Зимы возведено по типовому проекту и включает шесть блоков: спортзал, пищеблок на 176 мест, учебные и учебно-административные корпуса, общая площадь — 11,5 тысячи кв. метров. В школе предусмотрены творческие мастерские, рекреационные зоны, актовый зал на 211 мест, библиотека.

Блок для младшего звена изолирован от остальных, здесь помимо учебных классов есть еще и игровые комнаты для групп продленного дня.

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