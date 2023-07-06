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Медучреждения

На Ямале построен новый центр санитарной авиации

 © yanao.ru

Новое здание центра санитарной авиации площадью 500 квадратных метров построено в городе Тарко-Сале.В новом центре 25 служебных и рабочих помещений. Внутренняя отделка выполнена из антивандальных и антисептических материалов, все поверхности легко моются и выдержат обработку специальными дезинфицирующими средствами. Входная группа и оконные блоки спроектированы таким образом, чтобы внутри центра всегда была комфортная температура. Рядом со зданием располагается гаражный бокс на два автомобиля.

Здание оборудовано мебелью и техникой, подключено к электричеству, отоплению, сетям холодного водоснабжения и канализации, установлена система видеонаблюдения, телефонная связь и Интернет. Большое внимание уделили внешнему облику медицинского объекта: здесь есть и тактильная плитка для людей с особенностями здоровья, и современное освещение, и парковка с тротуарными дорожками. Прилегающую территорию уже засеяли газоном, высадили сосны и берёзы.

Здание центра санавиации было построено всего за семь месяцев. Новый объект решает задачи нацпроекта «Здравоохранение».

 © yanao.ru
Источник: https://yanao.ru/press-tsentr/novos...odulnyy-tsentr-sanitarnoy-aviatsii/

Ямал, медучреждения, здравоохранение
  • Нет аватара termometrix
    06.07.2316:39:12

    Центр санитарной авиации

    Стратегическое направление в медицине.

    Отредактировано: termometrix~16:39 06.07.23
    #1265331
  • Badassgoliath Badassgoliath
    06.07.2317:19:59

    В заметке ни слова про саму авиацию. Или она в другом месте базируется? Про вертолётные площадки ни слова. Я так понимаю, что хотя бы одна должна быть?

    #1265332
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