Новый научный центр открыт в Российском технологическом университете МИРЭА

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Исследовать различные свойства полимерных материалов будут сотрудники нового научно-технологического центра. Его в рамках инициативы Десятилетия «Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры» открыли в Российском технологическом университете МИРЭА.

Центр «Эластомерные материалы и технологии» оснастили передовым лабораторным и производственным оборудованием, которое поможет ученым в исследованиях. В частности, сотрудники начнут разрабатывать рецептуры, моделировать работу полимеров и конструировать эластомерные изделия.

Кроме того, совместно с Минпромторгом России центр будет координировать работы по импортозамещению сырья для производства полимеров с эластичными свойствами и развивать методологию их исследования. Другая задача химиков — вести аналитическую и экспертную работу в этой области и помогать в учебной работе бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Центр создан на базе кафедры химии и технологии переработки эластомеров имени Ф.Ф. Кошелева Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова Российского технологического университета — одной из ведущих в России в области подготовки специалистов по химии и технологии переработки эластомеров. Среди партнеров кафедры — ГК «Ростех», ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос».