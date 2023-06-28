В Омске открылся новый медицинский центр

© reamed.su

Медицина Омска вышла на новый уровень — в этом году в городе открылся многопрофильный медицинский центр европейского класса. Центр Инздрав объединил под своей крышей все самое лучшее: команду квалифицированных врачей, уникальное оборудование и первоклассный сервис.

Здание клиники было спроектировано и построено с учетом всех особенностей медицинского учреждения данного профиля — вход без ступеней и пандуса, автоматические двери в палатах, расширенные дверные проемы. Все сделано для того, чтобы пациенты Инздрава чувствовали комфорт и заботу с самых первых секунд.

На 5 этажах расположились приемное отделение, кабинеты диагностики, операционные, палаты интенсивной терапии, реабилитационный блок, бассейн и даже отделение гидротерапии.

© reamed.su

© reamed.su

© reamed.su

© reamed.su

© reamed.su