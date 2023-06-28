Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал линейку роутеров «Стрибог»

«Стрибог» «Росэлектроники» способен заменить импортные Wi-Fi роутеры с функцией мини-компьютера.

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В линейку роутеров «Стрибог» входит модель с функциями мини-компьютера, а также устройство с восемью слотами для SIM-карт. Это оборудование позволит заместить аналоги импортных производителей.

Первый вариант роутера представляет собой полноценный мини-компьютер. Устройство оснащено процессором, оперативной и встроенной памятью, подключается к монитору и работает как единый модуль. Разработка сочетает в себе функционал роутера и маршрутизатора. Наличие ИК-порта позволяет после установки дополнительного программного обеспечения использовать роутер в качестве ТВ-приставки.

Вторая модель роутера оснащена восемью слотами для SIM-карт. Благодаря этому оборудование может подключаться к сетям до 8 операторов. Программное обеспечение устройства автоматически определят самый высокоскоростной канал и распределяет траффик, поддерживая стабильную связь. Кроме того, ПО позволяет объединять несколько каналов для повышения скорости передачи данных. Роутер может применяться для организации подключения к Интернету на удаленных объектах и даже в движении.

Оба устройства построены по модульному принципу и имеют возможность реконфигурации под конкретную задачу и заказчика. Роутеры могут быть оснащены гигабитными портами LAN и WAN для подключения чрез Ethernet, портами USB 2.0 и USB 3.0, разъемами PCI-E и Mini PCI-E для подключения внешних модулей — например, видеокарт, звуковых карт, сетевых адаптеров.

Wi-Fi роутеры разработаны входящим в «Росэлектронику» ПАО «Интелтех». Это одно из ведущих российских предприятий в области научных исследований и производства автоматизированных систем управления и связи, включая аппаратно-программные комплексы, специализированное телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение.

«Специалисты предприятия применили имеющиеся наработки в области систем связи для создания аппаратуры гражданского назначения, которая сможет заменить оборудование таких производителей, как Cisco, D-Link, TP-Link. На данный момент созданы опытные образцы изделий. Устройства позволяют оперативно организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома, в офисе, на промышленном объекте», — рассказал генеральный директор ПАО «Интелтех» Михаил Винокур.