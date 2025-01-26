Российские предприятия бытовой техники продолжают наращивать производство и экспорт

RG: ожидается рост производства отечественной бытовой техники в 2025 году © static.mk.ru

В 2025 году продолжит расти локальное производство бытовой техники в России, а важным вызовом для отечественных производителей останется конкуренция с китайскими брендами, рассказали «РГ» эксперты.

По данным компании Gradus Retail Index (GRI), сегодня основные усилия направлены на снижение зависимости от импортных комплектующих. В целом же в стране выпускают около до 50 процентов бытовой техники, которая представлена на отечественном рынке.

Так, в 2024 году в России было произведено около 15 млн единиц крупной и малой бытовой техники, в том числе — около 3 млн единиц холодильников и морозильных камер, 2,5 млн единиц стиральных машин, 1,5 млн кухонной техники, более 7 млн малой бытовой техники (пылесосов, утюгов и другой).

Отмечается также, что в России и соседних дружественных странах расположены крупные производства по выпуску холодильников и морозильников. Среди ключевых центров выделяются завод Haier в Набережных Челнах, белорусские компании «Атлант» и «Горизонт», а также предприятия в Ростове-на-Дону, Липецке, Саратове и Подмосковье. Эти заводы обеспечивают широкий ассортимент продукции — от доступных моделей для массового потребителя до премиальных решений. А, например, в Калининграде собираются телевизоры.

После ухода западных брендов отечественные производители заняли прочные позиции на рынке, говорит директор по развитию компании Gradus Владимир Васюткин. По его словам, бренды из России и бренды с заметным российским участием, такие как Weissgauff, Polaris, Scarlett и Kitfort, сегодня демонстрируют впечатляющий рост. Так, в прошлом году в сегменте крупной бытовой техники Weissgauff стал лидером, заняв около 16% объема продаж в штуках и 15% в рублях. На втором месте — Indesit, у которого 8% объема продаж и 8% по выручке.

В сегменте малой бытовой техники лидирует Polaris, который занимает около 14% рынка по доли продаж и 10% по выручке. Scarlett и Marta делят второе и третье места с долями около 11% и 10% по количеству продаж соответственно, Kitfort занимает четвертое место, охватывая 9% рынка по количеству продаж и 6% по выручке. Замыкает пятерку лидеров китайский производитель Xiaomi с долей 9% по количеству продаж, но значительно выделяется по выручке, занимая 21% рынка.

Васюткин обратил внимание, что российская и белорусская техника в среднем уступает китайской в технологичности и дизайне, но она выигрывает по цене и адаптации к местным условиям (энергоэффективность, устойчивость к перепадам напряжения). Так, локальные бренды предлагают более доступные модели, что делает их конкурентоспособными в условиях снижения доходов населения. А близость производственных мощностей (Беларусь и Россия) позволяет сократить логистические издержки, что также снижает конечную цену.

Между тем, отмечает он, бренды с российским участием сегодня достаточно активно развивают экспорт. В 2024 году его объем составил около 2 млн единиц, а ключевыми направлениями стали страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Армения, Киргизия), а также Иран, Турция, Индия и государства Африки. Наибольшим спросом за рубежом пользуются российские холодильники, газовые и электрические плиты, а также малая бытовая техника, такая как утюги и электрочайники. «Продукция российских брендов привлекает международных покупателей благодаря низкой стоимости, энергоэффективности и адаптации к местным условиям эксплуатации», — подчеркнул эксперт.

В то же время, добавил он, в последние годы в самой России наблюдается значительный рост доли онлайн-продаж бытовой техники. В 2024 году она составила около 53,1%, впервые превысив офлайн-продажи, на которые пришлось 46,9%.

При этом, рост онлайн-покупок в этой категории в 2025 году продолжится, считает глава IT-компании «Адмитад» Дмитрий Клюквин. По его словам, это связано, в первую очередь, с растущей цифровизацией России и с развитием сегмента ecommerce. Россияне все больше доверяют онлайн-методам шоппинга, даже когда дело касается действительно крупных и дорогих заказов. Отчасти влияют на это и маркетинговые инструменты.

Эксперт уточнил, что сегодня для покупателя в категории электроники и бытовой техники ключевую роль играет наличие скидочного купона. Так, в 2024 до 43% россиян использовали их при заказе. Более 15% покупателей применили кэшбэк при покупке. Кроме того, большое влияние на выбор покупателей оказывают контентные платформы и блогеры. Например, перед покупкой холодильника или стиральной машины большинство россиян сначала изучают обзоры, сравнения и подборки лучших опций, смотрят технику на видео инфлюэнсеров. До четверти всех заказов электроники и бытовой техники в России привлекают именно контентные площадки, онлайн-СМИ и блогеры. Их влияние в 2025 году точно усилится, подчеркнул эксперт.

Между тем, по данным партнерской сети Адмитад, онлайн-продажи электроники в России в 2024 году выросли на 11%, а сумма, которую потратили соотечественники на эти покупки, подросла на 13%. Средний чек за год также немного подрос — с 32 тысяч рублей до 36 тысяч рублей. В топ-10 городов России, жители которых активней всего закупались электроникой в интернете, вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Казань и Челябинск.

В компании Tenda Technology Co рассказали, что в конце 2025 года может последовать волна скидок на бытовую технику. По словам представителя компании Ильи Лобова, сегодня на складах России скопилось до 12-14% от общего объема так называемых «спящих» брендов малой бытовой техники. Это техника под новыми брендами, завезенная в страну дистрибуторами и мелкими продавцами. Ввиду слабых продаж, она рано или поздно будет выброшена на рынок, скорее всего по демпинговым ценам. В целом же, говорит Лобов, к концу 24-го практически было невозможно найти категорию бытовой техники, в которой бы не насчитывалось более 130-150 торговых марок. Даже в такой консервативной нише, как Wi-Fi роутеры, сейчас на маркетплейсах насчитывается более 276 брендов с продажами. Чем крупнее техника — тем меньше конкуренции, что обусловлено логистикой «последней мили» и необходимостью сервисной поддержки.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен