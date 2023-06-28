Во Всеволожске произведен монтаж станка плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-1530

Специалисты компании «СПИКОМ» произвели монтаж и пусконаладку очередного станка плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-1530 на промышленном предприятии г. Всеволожск, Ленинградской области.

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— Станок термической резки имеет размер стола 1500×3000мм, на суппорте портала установлен плазмотрон «ULTRAFIRE-125PRO» для фигурной плазменной резки металла толщиной до 50мм.

— Источник плазмы КЕДР MULTICUT 1200. Толщина резки на прожиг до 25мм, резка с края до 50мм.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: Группа Компаний «СПИКОМ», г. Барнаул.