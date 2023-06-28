Центр спортивных единоборств начинает работу в Братске Иркутской области

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Новое спортивное учреждение получило название «Сокол».

На 1500 кв. метрах разместились два спортивных зала, раздевалки, тренерские комнаты, тренажёрный зал и зоны отдыха.

Центр способен принимать до 400 человек в день. Здесь можно заниматься вольной и греко-римской борьбой, дзюдо, карате, боксом и кикбоксингом. Три спортивных центра открылись в Сибири и один из них в Братске. Их строительство — масштабная программа по поддержке и развитию спорта и спортивных единоборств в малых городах России, инициированная Олегом Владимировичем Дерипаской.

Строительство спортивных центров — это часть программы развития комфортной среды в малых городах. Олег Дерипаска убежден, что в регионах необходимо создавать достойные условия для учебы, развития, полезного досуга и занятий спортом. Это особенно важно для молодежи.

— Мне кажется, если мы построим, как можно больше таких учреждений, то сможем это движение людей, которые хотят развивать себя духовно и физически, поддержать и создать такие великолепные условия, — сказал на открытии Центра Олег Дерипаска.

Справочно:В 2023 году построено и оснащено спортивным оборудованием три Центра — в Братске, Тайшете и Саяногорске. Сейчас ведется проектирование еще шести спортивных комплексов, которые откроются до 2025 года в Ачинске, Дивногорске, Шелехове, Волгограде, Краснотурьинске, Нижнем Новгороде и Североуральске. Общий объем инвестиций составит порядка 3 млрд. рублей. Спортивные центры объединятся в сообщество, участники которого смогут обмениваться опытом, участвовать в соревнованиях и мастер-классах.

Пресс-служба администрации города Братска

© www.bratsk-city.ru

© www.bratsk-city.ru