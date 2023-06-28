Стадион «Шахтер» им. Василия Степановича Белика открыт в Черемхово Иркутской области

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25 июня в Черемхово состоялось торжественное открытие после реконструкции стадиона «Шахтёр». Теперь он полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным спортивным объектам.

В декабре 2022 года городским общественным советом и комиссией по увековечиванию памяти выдающихся событий и личностей в городе Черемхово, поддержано ходатайство ветеранов спорта о присвоении стадиону имени Василия Степановича Белика. Василий Степанович — неоднократный победитель и призёр Чемпионатов Иркутской области различных лет. В 1952 году — Чемпион среди футбольных команд предприятий Министерства угольной промышленности СССР. Василий Степанович являлся почётным членом Центрального Совета ДСО «Шахтёр» и «Труд», ветераном спорта Российской Федерации, отличником физической культуры и спорта СССР, «Почетный гражданин города Черемхово».

Стадион был и остается одним из самых востребованных городских спортивных объектов. Сейчас на стадионе сделано современное футбольное поле с искусственным покрытием, подготовлены беговые дорожки, две волейбольные площадки, яма для прыжков в длину. В новой, современной трибуне на 2013 мест, в помещении цокольного этажа расположены четыре легкоатлетические дорожки манеж длиной 60 метров с современным электронным оборудованием, зал бокса, атлетический зал. На верхних этажах расположены учебные классы, тренерские, раздевалки, медицинский и массажный кабинеты. Для удобства участников соревнований есть хорошая столовая. На спортивном объекте культивируются восемь видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, бокс, атлетическая гимнастика, настольный теннис, фитнесс аэробика). На стадионе будут проводиться все самые значимые спортивные мероприятия, первенство и кубок Иркутской области по футболу, городские спартакиады и спартакиады угольщиков, школьные соревнования, занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, группами здоровья для пожилых людей. Стадион продолжит оставаться основной спортивной площадкой Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Долгое время руководивший стадионом «Шахтер» Александр Денисов заметил, что таким спортзал и стадион не были никогда, и все спортсмены, кто занимаются здесь, должны бережно относиться к тому, что для них сделано. «Сегодняшняя задача — не просто повысить посещаемость: мы должны дать отдачу в виде спортивных результатов и достижений», — нацелил Александр Денисов.

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