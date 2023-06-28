Завершен основной этап строительства нового теплоисточника в Южно-Сахалинске

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») завершил основной этап строительства газовой модульной котельной «Южная» в Южно-Сахалинске. В настоящее время специалисты перешли к возведению внутриплощадочных сетей, благоустройству территории.

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Следующий этап — проведение пусконаладочных работ.

Ранее специалистами РИР были собраны блоки-модули котельной, проведен монтаж кровли и ограждающих конструкций, установлена дымовая труба. Также почти закончены мероприятия по врезке наружной тепловой сети в существующие сети, идёт процесс устройства тепловой камеры. Параллельно идет подключение котельной к сетям электроснабжения.

«В сентябре котельная должна быть введена в эксплуатацию, а в октябре, с началом отопительного сезона, уже принять на себя часть нагрузки по обеспечению теплом и горячей водой южной части города», — отметил генеральный директор ООО «РИР — Сахалин» Максим Беккер.

Справка:

Газовая автоматизированная котельная тепловой мощностью 60 МВт строится РИР в соответствии с концессионным соглашением, подписанным в феврале 2022 года между правительством Сахалинской области, администрацией города и ООО «РИР-Сахалин» (входит в РИР).