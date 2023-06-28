В Бийске открыли детский сад на ул. Мартьянова

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Новый детский сад № 93 в Бийске на ул. Мартьянова официально открыт.

За те годы, что в регионе действует нацпроект «Демография», было построено 23 детских сада. Бийский садик выполнен по типовому проекту, но для малышей, которые будут сюда ходить, и их родителей, он, конечно, уникальный.

Детсад расположен в густонаселенном районе. К тому же здесь рядом строится новый жилищный комплекс, так что садик точно будет востребован.

После запуска детского сада полностью решён вопрос в городе с местами для детей от полутора до трех лет. Ясельная часть садика полностью заполнена, группы для детей от трех до семи лет — на 60 процентов.

Возведение подобных объектов всегда идет под надзором правоохранителей, ведь суммы в строительство вкладываются немалые. На строительство из средств бюджетов всех уровней направлено 254 млн. рублей.

Символично, что на день открытия садика пришлась ясная погода, хотя синоптики пугали дождем. Но солнце светило, отражаясь в сотнях мыльных пузырей, которые в этот день летали у входа в здание. Десятки ребят — будущих детсадовцев — были приглашены на праздник. Встречали их аниматоры, рисовали с ними мелками на новом асфальте, танцевали и пели.

Постепенно, на час-другой, ребят приводят в их новый садик. Нужно время, чтобы малыши освоились. И они с этим прекрасно справляются: с разбега прыгают в сухой бассейн с мягкими мячиками, «штурмуют» горки и беговые дорожки.

Справка:

Нацпроект «Демография» — это госпрограмма в том числе и содействия занятости. Оставив ребят в таких садиках, мамы могут выйти на работу, чтобы обеспечивать свою семью.

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© biwork.ru

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Фото: Анна Сабанова, «БР»

ФОТО: T.ME/TOMENKO_22 © biwork.ru