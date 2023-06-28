Геоскан снова в космосе!

Снова в космосе! © www.geoscan.aero

27 июня в 14:34:49 часов по Москве с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Организатором стал Роскосмос, а его дочерняя компания «Главкосмос» выступила оператором запуска попутной нагрузки.

Помимо гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-3, ракета доставит на орбиту 42 малых космических аппарата (МКА). Среди них — СтратоСат ТК-1, созданный нашими специалистами по заказу компании «Стратонавтика» в рамках проекта Space-π программы «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям.

Специально для нового кубсата в Геоскане была разработана укороченная версия платформы «Геоскан 3U», к которой Стратонавтика в качестве полезной нагрузки добавила свой контейнер объемом 1U. В нем — шесть крошечных пикосатов (класс спутников весом от 100 грамм до 1 килограмма), созданных компанией «Малые Космические Системы». Это МКА форм-фактора TinySat, для запуска которых используется кубсат-носитель и его пусковая инфраструктура.

Спутник «СтратоСат ТК-1». На переднем плане — пусковой контейнер с пикосатами © www.geoscan.aero

Пикоспутники на СтратоСате ТК-1 представлены в двух типоразмерах: формат TinySat 1TU в виде куба с гранью 5 см (четыре штуки) и TinySat 2TU — параллелепипед со сторонами 5×5×10 см (два аппарата). Полезная нагрузка первых — камера с разрешением 0,3-2 Мпикс, вторых — камера с разрешением 2 Мпикс и вычислительный компьютер. В его основе лежит архитектура, подобная Raspberry Pi — одноплатной системе для обучения программированию, что позволит запускать программы, написанные школьниками в ходе проекта Space-π.

После того как СтратоСат ТК-1 в течение нескольких дней пройдет все необходимые проверки, на контейнер с пикосатами будет подана команда на пережигание фиксирующей нитки: контейнер раскроется и пикосаты отправятся в свободный полет. Расхождение аппаратов снимет на видео камера Geoscan HRCAM-S, разработанная в нашей компании. Следующей задачей спутника СтратоСат-ТК1 станет фотографирование Земли для образовательных целей с помощью второй нашей камеры — Geoscan HRCAM-M с длиннофокусным объективом. К слову, ее качество на порядок лучше, чем у камеры на Геоскан-Эдельвейсе, первом космическом аппарате компании, который почти завершил свою основную миссию.

Запуск стал рекордным по количеству одновременно выводимых на орбиту российских малых спутников — всего 39, среди которых 16 кубсатов 3U проекта Space-π. Предыдущий рекорд был установлен 9 августа 2022 года, когда в космос отправились 16 отечественных МКА с космодрома Байконур.

Снова в космосе! © www.geoscan.aero

Снова в космосе! © www.geoscan.aero

Снова в космосе! © www.geoscan.aero

Снова в космосе! © www.geoscan.aero

Снова в космосе! © www.geoscan.aero

Снова в космосе! © www.geoscan.aero