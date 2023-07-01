«Профметалл» запустил в Подмосковье новый комплекс по производству металлоизделий
В Московской области компания «Профметалл» ввела в эксплуатацию новый производственно-складской комплекс по производству металлоизделий из листового металла. Комплекс обеспечивает новыми рабочими местами более 270 человек.
Современное технологичное производственное предприятие общей площадью 12 тыс. м кв. включает в себя 8 цехов, где реализован полный производственный цикл:
- проектирование вентилируемых фасадов и разработка чертежей;
- продольно-поперечная резка рулонной стали;
- рубка листового металла;
- лазерная резка;
- координатная пробивка отверстий;
- правка листового металла;
- гибка;
- сварка;
- сборка;
- порошковая покраска;
- проведение лабораторных испытаний.
Производство построено с нуля за 2 года и оснащено современным технологичным оборудованием: 2 линии поперечной резки металла, 5 линий продольно-поперечной резки, 17 гибочных станков с ЧПУ, 4 станка лазерной резки, 5 координатно-пробивных станков, листоправильная машина Kohler, сварочное оборудование, автоматическая линия порошковой покраски и собственная испытательная лаборатория.
Мощности нового комплекса позволили увеличить объемы переработки металла до 8 000 м кв в стуки и следовательно рост выпускаемой продукции. Новое современное оборудование позволило компании начать выпуск новых видов продукции для кровельных, фасадных, интерьерных и потолочных дизайнерских решений различной сложности.
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