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Новые заводы и цеха

«Профметалл» запустил в Подмосковье новый комплекс по производству металлоизделий

 © metalinfo.ru

В Московской области компания «Профметалл» ввела в эксплуатацию новый производственно-складской комплекс по производству металлоизделий из листового металла. Комплекс обеспечивает новыми рабочими местами более 270 человек.

Современное технологичное производственное предприятие общей площадью 12 тыс. м кв. включает в себя 8 цехов, где реализован полный производственный цикл:

  • проектирование вентилируемых фасадов и разработка чертежей;
  • продольно-поперечная резка рулонной стали;
  • рубка листового металла;
  • лазерная резка;
  • координатная пробивка отверстий;
  • правка листового металла;
  • гибка;
  • сварка;
  • сборка;
  • порошковая покраска;
  • проведение лабораторных испытаний.

Производство построено с нуля за 2 года и оснащено современным технологичным оборудованием: 2 линии поперечной резки металла, 5 линий продольно-поперечной резки, 17 гибочных станков с ЧПУ, 4 станка лазерной резки, 5 координатно-пробивных станков, листоправильная машина Kohler, сварочное оборудование, автоматическая линия порошковой покраски и собственная испытательная лаборатория.

Мощности нового комплекса позволили увеличить объемы переработки металла до 8 000 м кв в стуки и следовательно рост выпускаемой продукции. Новое современное оборудование позволило компании начать выпуск новых видов продукции для кровельных, фасадных, интерьерных и потолочных дизайнерских решений различной сложности.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/150431

металлообработка, Московская область
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