Завод BONUM запустил в серийное производство новую модернизированную модель бункера 40 м3

Завод BONUM ввел в серийное производство новую модернизированную модель бункера-перегрузчика HOPPER 40 BONUM объемом в 40 куб. метров и максимальной загрузкой кузова до 35 000 кг

В данной модернизации инженеры завода учли пожелания клиентов и внедрили в работу бункера технологии IT-индустрии.

Произведены следующие доработки:

— полностью переработали конструкцию бункера, облегчили вес не теряя запас прочности. Теперь полуприцеп весит всего 9500 кг.

— изменили конфигурацию рамы шасси, что позволило устанавливать в базовой комплектации инструментальный ящик, умывальник для рук.

— увеличили клиренс и добавили новые опционально устанавливаемые размерности колес от 550 до 710 в ширине!

— теперь в конструкции используются 80% деталей отечественного производства, качество которых во много раз превосходит импортные аналоги.

© Фото из открытых источников

Далее в статье приведена прямая речь менеджера продукта завода BONUM, который рассказал про все наработки от первого лица:

«Мы прислушались к запросам клиентов и ввели в базовую комплектацию не только основную тентовую систему, но и дополнительный тент выгрузной трубы для защиты от осадков при хранении бункера.

Нашему полуприцепу не страшна вода и грязь, качество покраски стало еще лучше, а так же крылья колес обзавелись брендированными брызговиками и усиленной конструкцией.

Стояночный тормоз перенесли в переднюю часть прицепа для удобства механизаторов. Съемная лестница для обслуживания так же претерпела изменения и теперь она с легкостью снимается и устанавливается обратно.

После проведения многочисленных полевых испытаний мы приняли решение о вводе в базовую комплектацию так же нового выгрузной козырька закрытого типа, что позволяет более точно направлять поток зерна в нужную область кузова зерновоза и снижает пылеобразование при выгрузке зерна.

В данной модификации бункера мы применили цепную передачу вместо ременной, что позволяет аграриями иметь выбор и увеличить ресурс привода. Большой тоннаж требует большего ресурса.

Для того, чтобы механизаторам было комфортнее следить за установленной производительностью бункера ввели мерную шкалу, которая указывает на зазор шиберных заслонок.

© Фото из открытых источников

А так же для комфорта и удобства слежения за загрузкой и выгрузкой бункера, и на задний ход мы ввели опционально видеосистему наблюдения. Теперь механизатору не нужно привлекать к загрузке водителей автотранспорта, чтобы они указывали на процент загрузки своего кузова. Механизатор может следить за всем процессом загрузки и выгрузки сидя в кабине трактора по монитору.

Для всех аграриев важна долговечность всех узлов, но в бункере особенно важен ресурс витков шнеков. Теперь клиенты могут опционально приобрести модернизированные шнеки с витками повешенной износостойкостью, ресурс которых увеличен практически в два раза.

Ну, а в этой комплектации выгрузные шнеки выполнены по новой методике, что ускоряет процесс выгрузки, так же увеличивает их срок, и сводит травмирование зерна к нулю.

Так же наш бункер поставлен на 3х осную рессорную подвеску с двумя подруливающими осями. Теперь нет необходимости жертвовать занятыми гидровыходами на тракторе, так как мы добились того, что все системы бункера управляются полностью с кабины трактора. Теперь для подключения гидросистемы трактора требуется всего 3 гидровыхода на тракторе.

Из-за того, что не все трактора оборудованы регулировкой потока давления гидромасла в системе, мы так же решили вести в базовую комплектацию регуляторы потока гидравлического масла на подъем и опускание выгрузной трубы. Теперь вы самостоятельно можете отрегулировать скорость подъема и опускания.

Все наши бункера практически полностью автоматизированы под управление с кабины. Зная тенденцию в автоматизации мы решили не останавливаться на этом и разработали совместно с Российской IT-компанией собственную комплетацию весовой системы.»

Завод BONUM устраивает демопоказы, на которых можно посмотреть технику в работе. Информацию о демопоказах можно узнать в соцсетях BONUM или по номеру завода