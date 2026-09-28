Ростсельмаш изнутри: как делают тракторы и коробки передач для техники мощностью до 500 л.с.

Мы попали в цеха, куда обычно не пускают камеры: завод трансмиссий «Новая динамика» (16 000 м² — это четыре футбольных поля) и тракторный завод полного цикла — первый такой в России за 52 года.В выпуске:— Как за 120 часов рождается трактор — от первой детали до машины на ходу, а финальная сборка готовых узлов занимает всего 90 минут— Почему часть деталей для коробки передач проходит семь(!) циклов термо- и механообработки, а на прочность их проверяют методом, похожим на удар гильотины— Цех прессов колоссального давления, где почти нет людей — всё делают роботы— Рекорд Книги рекордов Гиннесса и единственный в мире комбайн-факелоносец Олимпиады в Сочи-2014— Ростсельмаш и «Лада»: какие детали для отечественных машин делают здесь же— Честно про антирекорды — кризис 2008-2009 годов, уход с европейского рынка и как компания справляется с трудностями сегодняКоллектив — больше 12 тысяч человек, география поставок — почти все континенты, кроме Антарктиды. А ещё узнаем, при чём тут Казахстан, где уже работают два завода Ростсельмаша, и Япония — в истории с коробками передач.Прокатились и на самой технике — заглянули внутрь кабины трактора и комбайна.