Рыболовные удилища MIR из Санкт-Петербурга
Компания DUNAEV запустила отдельное направление по производству рыболовных удилищ MIR. Они полностью производятся в Санкт-Петербурге, включая создание бланка удилища из углеволоконных препрегов, обработку материалов для рукоятки и полную сборку удилища.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Vyid3m0eRpk
Фидерные удилища Мир тестируются в первую очередь разработчиками, а после рыболовами спортсменами выступающими в командах Дунаев.
Источник: https://www.youtube.com/@DUNAEVMEDIA
- Судостроительные инновации: новое поколение траулеров повышают эффективность лова и рыбопереработки
- SeaFood Expo 2022: что показали на 26000 кв.м главной выставки рыболовной индустрии!
- «Верфь братьев Нобель» — работа в новых условиях
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!