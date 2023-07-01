Рыболовные удилища MIR из Санкт-Петербурга

Компания DUNAEV запустила отдельное направление по производству рыболовных удилищ MIR. Они полностью производятся в Санкт-Петербурге, включая создание бланка удилища из углеволоконных препрегов, обработку материалов для рукоятки и полную сборку удилища.

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Фидерные удилища Мир тестируются в первую очередь разработчиками, а после рыболовами спортсменами выступающими в командах Дунаев.