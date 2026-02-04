В 2025 году российские рыбаки достигли рекордного показателя в 271 тысячу тонн продукции из минтая, предназначенной для внутреннего рынка.

Об этом сообщила Ассоциация добытчиков минтая.

«По оценкам Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), объем отгрузок отечественной продукции из минтая на внутренний рынок в 2025 году достиг исторического максимума в 271 тыс. тонн, увеличившись на 7% по сравнению с 2024 годом. Речь о поставках мороженого минтая, филе, фарша и сурими. В перерасчете на сырец на внутренний рынок поставлено порядка трети национального вылова минтая или 647 тыс. тонн — плюс 10% к прошлом году», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что импорт продукции из минтая практически полностью заменен отечественными поставками и остается минимальным.

В прошлом году значительно возросли поставки наиболее популярных у российских потребителей видов продукции. Мороженый минтай увеличился в объеме на 6%, достигнув 188 тысяч тонн. Филе минтая показало — на 20%, превысив 55 тысяч тонн. Поставки фарша и сурими из минтая также остались на высоком уровне, составив в общей сложности 30 тысяч тонн.

«С 2013 года поставки продукции из минтая на внутренний рынок увеличились почти в 4,5 раза, они последовательно растут, начиная с 2022 года. С первого взгляда может показаться, что это вынужденная ориентация российских рыбаков на санкционные ограничения. Но на самом деле это результат планомерной работы всех участников цепочки поставок по развитию внутреннего спроса на самый облавливаемый в стране вид рыбы», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

По его словам, в 2025 году в России будет потребляться в среднем 4,4 кг минтая на душу населения, что составит около 20% от общего объема рыбной продукции.

«Это не мало, но это точно не предел. В конце 2023 года АДМ запустила первую в стране программу коллективного продвижения рыбной категории — „Дальневосточный минтай“. <…> Популярность минтая выросла, и наш следующий шаг — развитие ассортимента, выпуск разнообразных и востребованных у разных аудиторий продуктов», — добавил Буглак.

В ассоциации подчеркнули, что Россия занимает первое место в мире по добыче минтая. В 2025 году объем его вылова достиг рекордных 2,2 млн тонн.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24 » Буглак заявил , что фарш из минтая пользуется спросом за рубежом.