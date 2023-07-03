Росатом ввел в эксплуатацию 3-ю очередь Кузьминской ветроэлектростанции

АО «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион Росатома) ввело в эксплуатацию 3-ю очередь Кузьминской ветроэлектростанции.

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Станция расположена в Ставропольском крае, имеет установленную мощность 160 МВт и состоит из 64 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.

«Кузьминская ветроэлектростанция — наш восьмой ветропарк на юге России. Первые 100 МВт ввели в эксплуатацию в начале июня. Сегодня — вводим еще 60 МВт. Ветропарк сможет обеспечивать электроэнергией свыше 70 000 домохозяйств ежегодно. Росатом последовательно реализует стратегию по ветроэнергетике. До конца этого года рассчитываем завершить еще один ветропарк — Труновскую ВЭС», — отметил Григорий Назаров, генеральный директор АО «НоваВинд».

Ставрополье — один из лидеров России по количеству ветропарков и солнечных станций. Ежегодное производство электрической энергии ветряных станций в крае, с введением Кузьминской ветроэлекторостанции будет составлять около 2 млрд кВт.часов. Реализация проектов «зеленой энергетики» создает на территории региона новые рабочие места и условия для роста налоговой базы.

Справка:

АО «НоваВинд» — дивизион Росатома, основная задача которого — консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 г. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике — от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 940 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 г. Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Российские партнеры проектов Росатома в ветроэнергтике наращивают выпуск необходимой техники и оборудования, укрепляя технологический суверенитет страны. Задача по производству собственных компонентов также решается в контуре Росатома. В Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» запущен соответствующий проект. В 2027 году на территории России будет запущено крупнотоннажное производство постоянных редкоземельных магнитов полного цикла мощностью 1000 тонн с выходом на плановую мощность в 2028 году, с возможностью увеличения объема изготовления свыше 3000 тонн после 2030 года. Также Росатом планирует производство лопастей на базе собственного композитного дивизиона.

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли ветрогенерации и атомных мощностей, она будет только расти.