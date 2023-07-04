«Дамате» запустила в КЧР производство консервов

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Группа компаний «Дамате», реализующая в СКФО проект по производству баранины, запустила производство консервов. Новый проект реализован в рамках модернизации крупнейшего в России завода по переработке баранины в г. Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика). Мощность производства консервов — 5,5 тысячи тонн мясной продукции или до 20 млн банок в год. Инвестиции в строительство и оборудование составили 231 млн рублей.

Запуск нового производства состоялся 3 июля.

Общая площадь нового производства — 1000 м2. Производство состоит из отделения фасовки, отделения стерилизации, отделения упаковки, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, таких как склады хранения овощей и специй, помещения для их приготовления и ряда инфраструктурных объектов. На производстве установлено 20 единиц современного высокотехнологичного оборудования.

В качестве сырья для производства консервов используется баранина и индейка. Продукция выпускается под брендами BazarCo и «Индилайт» и сертифицирована по стандартам «халяль». Ассортимент консервов включает готовые блюда: баранину тушеную и классическую, индейку тушеную и по-домашнему. Удобный формат позволяет экономить время при приготовлении. Продукция рассчитана на длительное хранение до 2 лет и может рассматриваться для поставок в рамках госзаказа.

Продукция будет реализовываться через оптовые и розничные каналы, а также федеральные и региональные торговые сети по всей стране.

Благодаря открытию нового производства, будет создано 50 рабочих мест при 2-х сменном графике работы.

Напомним, что в сентябре 2022 года «Дамате» запустила в КЧР завод по убою и переработке баранины мощностью 25 тысяч тонн в год. После выхода завода на проектную мощность объем переработки предприятия составит 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. Инвестиции в перевооружение предприятия составляют 3,4 млрд рублей, финансовым партнером выступает «Россельхозбанк».