На СЗ «Вымпел» спустили на воду пограничный корабль «Буревестник» проекта 03050

На судостроительном заводе «Вымпел» в Ярославсвкой области спустили на воду пограничный корабль «Буревестник» проекта 03050.

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Это шестой по счету корабль производства рыбинского судостроительного завода «Вымпел», выполненный по заказу Пограничной службы ФСБ России. Ранее корабелы сдали пять катеров этой серии, которые несут службу в Черном море.

Водоизмещение судна длиной 30,8 метра составляет 131 тонну, ширина — 6,7 метра. Корабль способен на автономное плавание в течение 20 суток. Судно по своим тактико-техническим характеристикам соответствует современным требованиям для катеров данного класса. Его отличают высокая мореходность при сравнительно небольшом водоизмещении, высокая скорость хода, комфортные условия размещения экипажа, возможность оказания помощи судам, терпящим бедствие. Широкий спектр возможностей выполнения патрульных функций в прибрежной зоне обеспечивается благодаря эффективному вооружению, экономичности, наличию современного комплекса оборудования, навигации и связи. Проектант пограничного сторожевого корабля — ЗАО «Спецсудопроект».