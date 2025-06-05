Завершено строительство СПК «Евпатория» проекта 23160 «Комета 120М»

4 июня на внешней сдаточной базе завода ОСК «Вымпел» (Ярославская область) состоялось подписание приёмного акта скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160. Судно получило название в честь крымского города — «Евпатория».

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По контракту с ГТЛК, который был заключен в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием, ОСК построила две «Кометы 120М». Первое судно на подводных крыльях проекта 23160 «Космонавт Павел Попович» в начале июня этого года вышло на маршрут Сочи-Геленджик. СПК «Евпатория» будет эксплуатироваться компанией-оператором «Морские скоростные пассажирские перевозки» также в Азово-Черноморском бассейне.

Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 предназначено для скоростных перевозок до 120 пассажиров в прибрежной морской зоне со скоростью до 65 км/ч.

СПК «Комета 120М» оснащена современными средствами связи, навигаций и системой умерения качки. Салоны эконом- и бизнес-класса оборудованы креслами авиационного типа, имеют систему кондиционирования воздуха и выполнены из современных вибропоглощающих материалов.

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