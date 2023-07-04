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Города и сёла России

Новости благоустройства территорий

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Культурный центр «Контейнер-холл» в Мурманске

Контейнер-холл — проект не только культурный, но и социальный. Он расположился в депрессивном районе Мурманска, который преимущественно состоит из двухэтажных деревянных бараков, чтобы стать новой точкой притяжения и творческим центром для местной активной молодежи. Именно она и выразила желание иметь собственное креативное пространство.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Реконструкция площади им. Блюхера в Хабаровске

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 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Никита Жиляков: «Соседи смеялись — купил дом, чтобы разобрать»

Историй о том, как житель мегаполиса купил себе старинный домик в провинции, чтобы восстановить его — в России до обидного мало. Еще реже это истории действительно про жизнь в старом доме и маленьком городке. Да покупают, да (чуть реже) успешно восстанавливают, но то под гостиницу или кафе, то под летний домик, куда можно сбежать из города, когда захотелось «в глушь», на пленэр. Пример екатеринбургского архитектора Никиты Жилякова, который выкупил и перестроил старинный дом, чтобы остаться в нем жить, в этом плане очень вдохновляет.

 © prorus.ru

Никита Жиляков родом из Екатеринбурга, но в какой-то момент его настигла жажда странствий, он успел пожить во многих городах от Москвы и Санкт-Петербурга до Сочи, с тем чтобы понять — его место все-таки Урал. Идеальный вариант — собственный дом в небольшом городке: чтобы вокруг природа, озера-реки, и хорошая транспортная доступность до мегаполиса и аэропорта. Речь шла о покупке дома в современном коттеджном поселке, а потом, как-то совершенно случайно оказавшись в небольшом городке Сысерти и обедая в гостинице, Никита увидел в окно старинный дом с надписью «Продается». И закрутилось.

Купить старый дом, который около 10 лет искал покупателя, было немного аферой, так как несмотря на усилия риелторов, готовивших его к продаже, для знатока-архитектора он с самого начала выглядел проблемным: сырой цоколь, трещины по нижнему кирпичному этажу, сгнившая металлическая кровля. В доме не было водопровода, а электричество проведено только на второй этаж. Но он все равно подкупал: расположенный на углу улиц, высокий, с мощным нижним кирпичным этажом и срубом над ним, с наличниками и множеством окон, как-то обаятельно немного в разбежку расположенных на фасаде. Настоящая богатая усадьба XIX века, которой очень захотелось вернуть было величие. И Никита решил поставить небольшой эксперимент: на доме и на себе. «Я всегда любил работать как архитектор с историческими зданиями. Это возможность изучать историю, книги, классику, смыслы, легенды, интересных людей — это дает пищу для размышлений и новые идеи», — считает Никита Жиляков.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru
Источник: https://prorus.ru/

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благоустройство, архитектура, общество
  • Нет аватара vajo
    05.07.2312:31:44

    Как бы так себе.

    «в депрессивном районе Мурманска"

    Теперь эти контейнеры еще больше депресняка добавят, а уж когда их размалюют вандалы, то вообще жесть будет. И очень скоро превратиться в заброшенный креативный туалет-притон    

    А зимой в этих железках-камерах вообще будет кайф     Постоянно открытые двери (центр досуга, следовательно, предполагается, что будут ходить люди) явно добавят тепла.

    #1265285
    • Комментарий удален
    • Нет аватара Su Yue
      05.07.2319:13:21

      Раз инициаторами была креативная молодёжь Мурманска, возможно, идея сделать что-то похожее на контейнеры тоже им принадлежит — неудивительно для портового города, для которого контейнеры — что-то типа символа. В чём ваша проблем вообще? Сейчас это тренд — креативные зоны в пром-объектах, от знаменитой ГЭС-2 на Болотной до Севкабель Порт в Петербурге. Да, берут неприспособленные объекты и приспосабливают.

      Разрисовать контейнеры, как видно из фото, тоже взялись резиденты данного заведения. Если вандалы что-то добавят (а так вообще про любое здание можно сказать — но соседние здания на фото не разрисованы, с чего вы взяли, что там толпы вандалов?), то местные креативщики заново разрисуют по своему вкусу, полно вон у них краски, судя по фото.

      Ну, а про отопление и коммуникации вы откровенно врёте, т.к. на фото прекрасно видно, что есть все коммуникации — электричество и отопление. Хорошо видно по фото, где одна девушка сидит без верхней одежды, две девушки стоят в верхней. На потолке система отопления-кондиционирования (выступы вдоль потолка с решётками) — такая же система на других фото в других комнатах. Мурманчане без вас знают, как согреваться в своих холодных широтах.

      Отредактировано: Su Yue~19:25 05.07.23
      #1265312
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