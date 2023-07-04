Новости благоустройства территорий

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Культурный центр «Контейнер-холл» в Мурманске

Контейнер-холл — проект не только культурный, но и социальный. Он расположился в депрессивном районе Мурманска, который преимущественно состоит из двухэтажных деревянных бараков, чтобы стать новой точкой притяжения и творческим центром для местной активной молодежи. Именно она и выразила желание иметь собственное креативное пространство.

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Реконструкция площади им. Блюхера в Хабаровске

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Никита Жиляков: «Соседи смеялись — купил дом, чтобы разобрать»

Историй о том, как житель мегаполиса купил себе старинный домик в провинции, чтобы восстановить его — в России до обидного мало. Еще реже это истории действительно про жизнь в старом доме и маленьком городке. Да покупают, да (чуть реже) успешно восстанавливают, но то под гостиницу или кафе, то под летний домик, куда можно сбежать из города, когда захотелось «в глушь», на пленэр. Пример екатеринбургского архитектора Никиты Жилякова, который выкупил и перестроил старинный дом, чтобы остаться в нем жить, в этом плане очень вдохновляет.

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Никита Жиляков родом из Екатеринбурга, но в какой-то момент его настигла жажда странствий, он успел пожить во многих городах от Москвы и Санкт-Петербурга до Сочи, с тем чтобы понять — его место все-таки Урал. Идеальный вариант — собственный дом в небольшом городке: чтобы вокруг природа, озера-реки, и хорошая транспортная доступность до мегаполиса и аэропорта. Речь шла о покупке дома в современном коттеджном поселке, а потом, как-то совершенно случайно оказавшись в небольшом городке Сысерти и обедая в гостинице, Никита увидел в окно старинный дом с надписью «Продается». И закрутилось.

Купить старый дом, который около 10 лет искал покупателя, было немного аферой, так как несмотря на усилия риелторов, готовивших его к продаже, для знатока-архитектора он с самого начала выглядел проблемным: сырой цоколь, трещины по нижнему кирпичному этажу, сгнившая металлическая кровля. В доме не было водопровода, а электричество проведено только на второй этаж. Но он все равно подкупал: расположенный на углу улиц, высокий, с мощным нижним кирпичным этажом и срубом над ним, с наличниками и множеством окон, как-то обаятельно немного в разбежку расположенных на фасаде. Настоящая богатая усадьба XIX века, которой очень захотелось вернуть было величие. И Никита решил поставить небольшой эксперимент: на доме и на себе. «Я всегда любил работать как архитектор с историческими зданиями. Это возможность изучать историю, книги, классику, смыслы, легенды, интересных людей — это дает пищу для размышлений и новые идеи», — считает Никита Жиляков.

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