«ПрофХолод» расширяется: введена в эксплуатацию вторая очередь нового производственного комплекса

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Подмосковная компания «ПрофХолод» ввела в эксплуатацию вторую очередь нового производственного комплекса на промплощадке в городе Щёлково. Новый корпус состоит из производственного помещения площадью 1200 кв. м и офисной части более 1500 кв. метров. Для строительства использовались сэндвич-панели с утеплителем PIR Premier толщиной 100 мм.

На участке производства, вплотную с непрерывной линией по производству сэндвич-панелей с PIR Premier и минеральной ватой, планируется разместить обновленный цех по изготовлению сэндвич-панелей с пенополиуретаном PUR Classic.

Более компактное размещение оборудования позволит «ПрофХолоду» сократить время производственного цикла, улучшить управление материальными и сопутствующими им информационными потоками, повысить синхронизацию процесса производства сэндвич-панелей с разными видами утеплителей. Также снизится время на размещение продукции на складской площадке.

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Всего компания «ПрофХолод» выпускает в год более 3 млн м2 сэндвич-панелей.

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