Поликлиника, где можно пройти диспансеризацию за один час, открылась в Свердловской области

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Трёхэтажный поликлинический корпус № 2 Верхнепышминской центральной городской больницы открыл свои двери для посетителей после капитального ремонта. Основной функцией обновлённой поликлиники стала доступность комфортного и быстрого прохождения диспансеризации и профосмотров — комплексное обследование организма здесь можно пройти всего за один час.

Строители кардинально преобразили возведённое в 1972 году здание площадью более 1,8 тысячи квадратных метров благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», утверждённой губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для достижения приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение». На объекте заменили инженерные системы, увеличили его энергоэффективность, отремонтировали кровлю и фасад. Для проведения работ из регионального бюджета направлено 42,5 миллиона рублей.

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«Взрослая поликлиника мощностью 865 посещений в смену имеет в своём составе два корпуса, объединённых крытым переходом. Оба подразделения, где получают медицинскую помощь более 54 тысяч жителей, в последние годы были поэтапно отремонтированы. Это позволило нам дифференцировать функционал зданий и разделить потоки пациентов: в корпус № 1 приходят жители, которым необходима диагностика и лечение, а в корпусе № 2 созданы все условия для медосмотров и прохождения диспансеризации», — рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

Обновленную поликлинику уже посетили 1,9 тысячи жителей, из них более 300 человек прошли диспансеризацию.

Чтобы плановый профилактический визит был максимально комфортным и занимал минимум времени, на одной площадке сконцентрировали необходимое диагностическое оборудование, включая маммограф и флюорограф, открыли приём профильных специалистов и процедурный кабинет для взятия лабораторных проб, измерения роста и веса. Внутреннее пространство отремонтированного здания организовано с ориентиром на внедрение «бережливого» формата работы, то есть максимально удобно для посетителей и персонала. Яркие наглядные указатели облегчают поиск нужного кабинета.

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«Я пришла на диспансеризацию. В пожилом возрасте нужно заботиться о здоровье, чтобы сохранить активность и силы. Порадовалась свежему ремонту, наша поликлиника стала современной, красивой. Всё организовано удобно для людей, и сотрудники всегда готовы прийти на помощь», — поделилась впечатлениями от визита в медучреждение местная жительница Лидия Шишкина.

Диспансеризацию можно пройти как в будние дни, так и по субботам. Популярностью пользуются коллективные обследования.

«Возможностью быстро и организованно пройти диспансеризацию уже воспользовались работники „Облкоммунэнерго“, газораспределительной станции и других предприятий. Это удобный и востребованный формат, который оптимален как для ответственных работодателей, так и для сотрудников», — отметила заведующая отделением профилактики Верхнепышминской ЦГБ Людмила Хорунжий.

Напомним, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения в составе Верхнепышминской ЦГБ в настоящее время ремонтируют ещё одно крупное подразделение — взрослую поликлинику Среднеуральска для 20 тысяч жителей города энергетиков. Из областного бюджета в 2022-2023 году на финансирование работ направлено более 72 миллионов рублей.