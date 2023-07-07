В новой детской поликлинике Заозерного Курганской области начался прием пациентов

© cdn.iportal.ru

Исполняющий обязанности главного врача Курганской детской поликлиники Эдуард Вебер рассказал, что теперь в Кургане будет два центра оказания помощи детям узкими специалистами: один — в центре города на ул. К. Мяготина, второй в 7 микрорайоне Заозерного. Оба максимально приближенны к месту проживания детей.

В настоящее время в новой детской поликлинике Заозерного организована возможность для работы участковых педиатров и узких специалистов — кардиолога, невролога, эндокринолога, ортопеда, гинеколога, хирурга и других. Аллерголог и иммунолог будут принимать 2-3 раза в неделю.

© im2.ezgif.com

Для того, чтобы здесь появилась и заработала новая современная поликлиника, способная обслуживать до 500 маленьких пациентов ежедневно была проведена огромная работа. Теперь дети могут в шаговой доступности получить первичную помощь, консультацию узких специалистов и соответствующее лечение на высокотехнологичном оборудовании. Конечно же, хочется пожелать, чтобы наши детки не болели. А коллективу детской поликлиники — успешной и эффективной работы, здесь для этого созданы все условия.

© kurganobl.ru

На третьем этаже поликлиники располагается дневной хирургический стационар, где будут проводить амбулаторные операции на современном и технологичном оборудовании. Здесь же будут вести прием узкие специалисты перечисленные выше. Отметим, что часть оборудования, которым оснащена поликлиника, уникально и не имеет аналогов в других лечебных учреждениях города.

© kurganobl.ru

На четверном этаже здания располагается физиоотделение, где можно получить весь спектр физиотерапевтического лечения, начиная от массажа и заканчивая всевозможными УВЧ. И отделение профилактических осмотров. Для того, чтобы здоровые дети не пересекались с больными подняться на 4 этаж они смогут по отдельной лестнице, вход также расположен с торца здания. Отметим, что ранее дети Заозерного могли пройти профосмотр только по адресу: Механический поселок, 42.

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru