2 дня назад 1192 30 termometrix Медучреждения В Кургане открыли поликлинику областной больницы стоимостью более миллиарда рублей Новая площадка областной больницы объединила лабораторную, лучевую и эндоскопическую диагностику с эндокринологическим центром и современным лечебным оборудованием. На работы выделили больше миллиарда рублей. В этом учреждении собрали немало важных компетенций для пациентов: тройная лаборатория, отделение лучевой диагностики, эндоскопическое отделение и эндокринологический центр и многое другое. Поликлиника укомплектована современным высокотехнологичным оборудованием: рентген-аппараты, маммограф, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование, наркозные и стоматологические аппараты.

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