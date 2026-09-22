В Кургане открыли поликлинику областной больницы стоимостью более миллиарда рублей
На работы выделили больше миллиарда рублей. В этом учреждении собрали немало важных компетенций для пациентов: тройная лаборатория, отделение лучевой диагностики, эндоскопическое отделение и эндокринологический центр и многое другое. Поликлиника укомплектована современным высокотехнологичным оборудованием: рентген-аппараты, маммограф, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование, наркозные и стоматологические аппараты.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В структуре учреждения — современная поликлиника на 30...едения онкоцентра в Калининградской области составила 9,5 млрд рублей.
- В Мариуполе начал свою работу диагностический корпус Центра первичной ...проспекту Ленина.Он сможет обслуживать до 200 пациентов за смену.
- 28 февраля в Новосибирске прошло официальное открытие нового медицинск...ого уровня, стационаром на 100 мест и роботизированной хирургией.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0