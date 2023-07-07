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Медучреждения

Три поликлиники на северо-востоке и западе столицы открылись после капремонта

 © gazeta.krl-uprava.ru

Открылся филиал № 1 детской городской поликлиники № 130 в районе Крылатское. Также начал свою работу филиал № 2 городской поликлиники № 12 в Останкинском районе. Кроме того, открылась детско-взрослая поликлиника в поселке Рублево.

В этих медучреждениях получают медпомощь порядка 47 тысяч детей и взрослых, они функционируют по новому стандарту столицы. Так, прием проводят врачи востребованных специальностей, а с помощью новой техники получилось расширить диагностические возможности.

 © na-zapade-mos.ru

 © aif-s3.aif.ru

 © moskva.bezformata.com
Источник: https://moskva.bezformata.com/listn...-severo-vostoke-i-zapade/118925587/

модернизация здравоохранения, Москва
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