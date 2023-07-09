В Александрове Владимирской области начал работу региональный сосудистый центр

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Региональный сосудистый центр с мая начал принимать первых пациентов в Александрове Владимирской области. Главный врач Александровской районной больницы Валерий Янин сообщил, что первые результаты работы центра уже видны, благодаря современному оборудованию и профессиональному медперсоналу уже было спасено 37 жизней.

На строительство центра было выделено 220 миллионов рублей. Региональный сосудистый центр обслуживает жителей трёх районов: Александровского, Киржачского, Кольчугинского. Это более 250 тысяч жителей.

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Региональный сосудистый центр рассчитан на 119 коек.

При создании Регионального сосудистого центра в Александрове был сделан ремонт, закуплено более 140 единиц оборудования на 223 млн рублей, в том числе томограф и ангиограф. В центре действуют отделения неотложной кардиологии и неврологии, нейро-, рентген- и сосудистой хирургии, функциональной диагностики, кабинеты КТ и МРТ, УЗИ и экспресс-лаборатории.

Именно при острых состояниях, связанных с поражением сосудов сердца и головного мозга, время начала оказания медпомощи является решающим. Валерий Янин подтвердил, что понятие «золотого часа» при таких заболеваниях играет огромную роль. Через несколько недель центр начнёт оказывать эндоваскулярную помощь и при лечении инсультов.

https://www.nak...07/05/22724861/