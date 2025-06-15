В Салехарде ямальская служба санавиации и скорая помощь отметили новоселье

© yanao.ru

Сотрудники территориального центра медицины катастроф Ямала и станции скорой медицинской помощи Салехарда переехали в новое современное здание. Теперь специалисты экстренных служб работают в центре, оборудованном современными рабочими местами, комнатами отдыха для дежурных смен, просторными диспетчерскими, кабинетом телемедицины, учебным классом с обновленными манекенами и материалами. Кроме того, появился гараж для 10 автомобилей с зоной технического обслуживания и необходимой инфраструктурой для быстрого выезда на вызовы.

© yanao.ru

На площади более шести тысяч квадратных метров расположены около 280 кабинетов и служебных помещений. Сюда перехала не только скорая медицинская помощь и территориальный центр медицины катастроф, но и единая дежурно-диспетчерская служба, а часть помещений оборудуют под отделение спортивной медицины для жителей окружной столицы.

© yanao.ru

Переезд стал важным шагом в развитии оперативной медицины региона. Станция скорой медицинской помощи устарела — ее построили в 1982 году. А у окружной службы санавиации никогда не было собственного здания, они располагались в приспособленном помещении.

© yanao.ru

© yanao.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈