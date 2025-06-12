В Луганске после масштабной реконструкции открылась городская поликлиника № 12

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В Луганске завершился капитальный ремонт городской поликлиники № 12. Медицинское учреждение полностью модернизировано и теперь соответствует самым современным российским стандартам здравоохранения. В распоряжении врачей и пациентов появилось новейшее диагностическое оборудование: цифровой флюорограф, маммографический аппарат, современный рентген-комплекс и компьютерный томограф.

Обновленная поликлиника будет обслуживать более 43 тысяч жителей города, предоставляя им качественную медицинскую помощь на новом уровне. Как отметили в администрации учреждения, проведенная реконструкция значительно улучшит условия как для пациентов, так и для медицинского персонала, сообщает пресс-служба Минздрава России.

«В результате этого ремонта поликлиника полностью преобразилась, обновлены все инженерные сети: отопление, водоснабжение, вентиляция, сделано центральное кондиционирование, смонтированы системы противопожарной охраны, обновлено лифтовое оборудование, проведен ремонт кровли, обновлен фасад учреждения», — рассказала врио главврача.

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