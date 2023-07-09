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Инновации

Российский отель, напечатанный на 3D принтере

 © specavia.pro

Добро пожаловать в отель для семейного отдыха, созданный с помощью передовой аддитивной технологии — на строительном 3D принтере компании «АМТ». Находящийся в Ейском районе Краснодарского края, этот семейный отель становится реальностью благодаря инновационной технологии печати домов слой за слоем.

Строительные принтеры уверенно печатают одноэтажные и двухэтажные дома, создавая удивительные архитектурные сооружения. Одноэтажный корпус площадью 35 квадратных метров печатается всего за 2 дня, после чего проводятся отделочные работы. Двухэтажные дома печатают за 8 дней. Такой массовой застройки в мире еще не было. За 8 месяцев было возведено 4000 кв.м жилья. При этом дома строили на одном принтере всего 2 человека! Это впечатляющий прецедент в мире строительства!

Более того, такой подход к созданию объектов готового жилья, в буквальном смысле, открывает новые горизонты для строительной отрасли и становится неотъемлемой частью развития этой сферы. Отель для семейного отдыха, создаваемый на 3D принтере «АМТ», является ярким примером того, как с помощью новейших технологий можно быстро решать сложные задачи и создавать уникальные объекты, которые поражают своей функциональностью, надежностью и привлекательностью.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/cEl_3sM6NPI

Российский строительный 3D принтер «АМТ» S-500

 © specavia.pro

Строительные принтеры (COP-printers, Construction Objects Printing) модели AMT S-500 позволяют печатать на фундаменте здания высотой до 80 м. (!). Это самые большие строительные принтеры в мире!
Источник: https://specavia.pro/articls/otel-napechatannyj-na-3d-printere/

строительство, технологии, инновации
  • Нет аватара termometrix
    09.07.2313:11:22

    Впереди планеты всей.

    Раньше Запад постоянно высмеивал и дискриминировал Советский Союз в области строительных технологий и их автоматизации, хотя великая Советская страна создала тысячи новшеств и рационализаторств в строительном деле и внесла огромный вклад в его развитие.

    #1265438
    • Alexander V Alexander V
      09.07.2313:44:06

      При чем здесь Советский Союз?

      #1265441
    • Нет аватара Лексур
      09.07.2321:30:52

      Создано было много,просто не о чем спорить. Проблема была с массовым использованием. Если бы всё, что изобрели широко применяли ни квартирного вопроса ни югославов и финнов строящих сложные объекты не было бы. Я о бытовом строительстве. Промышленное было очень даже на уровне.

      #1265455
  • Нет аватара ieo71
    09.07.2322:36:24

    Вопрос в прочности и долговечности. Требуется испытание временем.

    И, наверняка, материалы стоят дороже обычных.

    Знать бы экономику этого чуда,

    #1265457
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