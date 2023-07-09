Российский отель, напечатанный на 3D принтере

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Добро пожаловать в отель для семейного отдыха, созданный с помощью передовой аддитивной технологии — на строительном 3D принтере компании «АМТ». Находящийся в Ейском районе Краснодарского края, этот семейный отель становится реальностью благодаря инновационной технологии печати домов слой за слоем.

Строительные принтеры уверенно печатают одноэтажные и двухэтажные дома, создавая удивительные архитектурные сооружения. Одноэтажный корпус площадью 35 квадратных метров печатается всего за 2 дня, после чего проводятся отделочные работы. Двухэтажные дома печатают за 8 дней. Такой массовой застройки в мире еще не было. За 8 месяцев было возведено 4000 кв.м жилья. При этом дома строили на одном принтере всего 2 человека! Это впечатляющий прецедент в мире строительства!

Более того, такой подход к созданию объектов готового жилья, в буквальном смысле, открывает новые горизонты для строительной отрасли и становится неотъемлемой частью развития этой сферы. Отель для семейного отдыха, создаваемый на 3D принтере «АМТ», является ярким примером того, как с помощью новейших технологий можно быстро решать сложные задачи и создавать уникальные объекты, которые поражают своей функциональностью, надежностью и привлекательностью.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/cEl_3sM6NPI

Российский строительный 3D принтер «АМТ» S-500

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Строительные принтеры (COP-printers, Construction Objects Printing) модели AMT S-500 позволяют печатать на фундаменте здания высотой до 80 м. (!). Это самые большие строительные принтеры в мире!