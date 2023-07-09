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Первый в России кудитный квантовый процессор

квантовый процессорквантовый процессор © smotrim.ru

Ученые из Российского квантового центра и Физического института Академии наук при координации Госкорпорации «Росатом» создали первый в России кудитный квантовый процессор на основе ионов в электромагнитных ловушках. Такая технология уникальна в мировом масштабе — всего несколько стран работают над кудитами. На что способен инновационный вычислитель и какие еще квантовые технологии скоро появятся в нашей стране? Об этом в специальном репортаже России24.

https://smotrim...u/video/2645683

Источник: https://smotrim.ru/video/2645683

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квантовые вычисления, квантовый процессор
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